Les travaux préparatoires à un vaste essai de blé génétiquement modifié ont commencé en Australie, où une entreprise publique cultive des centaines de variétés qui, selon elle, pourraient être jusqu'à 10 % plus productives et rendre l'agriculture plus durable.

L'édition de gènes est une technique émergente qui, selon ses partisans, pourrait permettre de créer des cultures plus nutritives et plus résistantes, avec des rendements plus élevés et moins de besoins en eau, en engrais et en produits chimiques.

Contrairement à la modification génétique (OGM), l'édition de gènes n'introduit pas d'ADN étranger, mais manipule le génome naturel existant.

C'est pourquoi de nombreux régulateurs et scientifiques la considèrent comme moins risquée que les OGM et plus proche de la sélection végétale traditionnelle. La technique permet également de modifier plus d'un gène, ce qui offre un plus large éventail de modifications.

Au début de l'année, le sélectionneur australien InterGrain a importé plusieurs milliers de semences de blé créées par la société américaine d'agrotechnique Inari, dont des centaines de nouvelles variations génétiques, a déclaré à Reuters Tress Walmsley, directeur général d'InterGrain.

Ces semences poussent actuellement dans une serre d'essai dans le sud-est du Queensland. Les graines de ces plantes seront utilisées pour en cultiver d'autres, ce qui permettra de produire suffisamment de graines pour les planter dans plus de 45 sites d'essai à travers le pays au cours de la saison de croissance 2025, a déclaré Tress Walmsley.

"Notre tâche consiste à déterminer quelle combinaison de gènes donne les meilleurs résultats. Notre objectif est d'améliorer le rendement d'au moins 10 %. Ces semences ont le potentiel nécessaire pour atteindre cet objectif", a-t-elle déclaré.

"Potentiellement, nous pourrions envisager de mettre des produits sur le marché vers 2028.

10 À 15 FOIS PLUS RAPIDE

Inari utilise l'intelligence artificielle pour cartographier un grand nombre de modifications génétiques potentielles, puis applique CRISPR-Cas - un outil capable de trouver et de modifier des portions sélectionnées d'ADN - pour modifier plusieurs gènes simultanément, ce qui lui permet d'augmenter ou de réduire les caractéristiques.

Selon InterGrain et Inari, l'édition de gènes pourrait permettre d'obtenir des gains 10 à 15 fois plus rapides que la sélection végétale traditionnelle.

Certaines cultures génétiquement modifiées sont déjà disponibles, mais la plupart offrent des améliorations nutritionnelles spécifiques ou une résistance aux maladies plutôt qu'une gamme de changements visant à accroître la productivité par unité d'eau ou d'engrais.

"Nous voulons résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, de changement climatique et de rentabilité agricole en même temps", a déclaré Ponsi Trivisvavet, PDG d'Inari.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs de blé au monde, et Walmsley a déclaré qu'InterGrain s'efforçait de s'assurer que les processus réglementaires étaient en place pour permettre à l'Australie de vendre des cultures génétiquement modifiées sur ses marchés d'exportation.

Les autorités réglementaires de pays tels que les États-Unis et le Japon ont décidé que les cultures génétiquement modifiées s'apparentaient à celles issues de la sélection, ce qui simplifie leur approbation.

L'Union européenne s'oriente dans la même direction et la Chine, le plus grand producteur et consommateur de blé, a approuvé ce mois-ci la plantation d'un blé génétiquement modifié résistant aux maladies.

Inari travaille également avec des semenciers pour lancer commercialement aux États-Unis un soja à haut rendement génétiquement modifié.

Le soja et le maïs génétiquement modifiés ont été largement adoptés au cours des dernières décennies, mais les consommateurs et les autorités de réglementation ont été moins enclins à approuver le blé OGM, car contrairement au soja et au maïs, qui sont principalement destinés à l'alimentation animale, le blé est un aliment de base pour l'homme. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Lincoln Feast.)