Un essai sur l'infection délibérée révèle que les symptômes n'indiquent pas une excrétion virale

Les résultats soulignent la difficulté de prévenir les infections communautaires alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre une augmentation des cas.

Le projet de recherche, mené par Open Orphan avec l'Imperial College de Londres, a montré que parmi les 18 participants qui ont attrapé le COVID-19, la gravité des symptômes, ou le fait qu'ils aient développé des symptômes tout court, n'avait rien à voir avec la charge virale dans leurs voies respiratoires.

La charge virale, ou la tendance à excréter le virus, a été mesurée par deux méthodes connues sous le nom de test de formation de foyers (FFA) et de réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR).

"Il n'y avait aucune corrélation entre la quantité d'excrétion virale par qPCR ou FFA et le score des symptômes", ont déclaré les chercheurs dans un article publié par la revue scientifique Nature Medicine.

L'essai impérial a exposé 36 jeunes adultes en bonne santé, sans antécédents d'infection ou de vaccination, à la souche originale du virus SRAS-CoV-2 et les a suivis dans un environnement de quarantaine.

Comme on a découvert que deux volontaires avaient finalement des anticorps contre le virus, ils ont été exclus de l'analyse. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont contracté le virus.

Aucun événement indésirable grave n'est survenu, et le modèle d'étude de provocation humaine s'est avéré sûr et bien toléré chez les jeunes adultes en bonne santé, avait déclaré l'équipe de recherche plus tôt cette année.