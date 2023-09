Mamadou Safaiou Barry était déterminé à étudier la théologie islamique dans une école d'élite. Incapable de s'offrir un vol pour Egpyt depuis la Guinée, il a dessiné une carte de l'Afrique dans son carnet à spirales et s'est mis en route sur un vélo tout-terrain d'occasion.

N'emportant que des vêtements de rechange, une lampe de poche et un tournevis, le jeune homme de 25 ans a parcouru des milliers de kilomètres à travers le continent, traversant jungles, déserts et zones de conflit dans l'espoir de trouver une place et un moyen de la financer.

Quatre mois et sept pays plus tard, il est au Caire, titulaire d'une bourse d'études complète à l'université Al-Azhar, l'un des établissements d'enseignement musulman sunnite les plus anciens et les plus réputés au monde.

"Si vous avez un rêve, ne le perdez pas de vue et soyez fort", a déclaré M. Barry. "Dieu vous aidera.

Chaque année, des milliers d'Africains de l'Ouest comme Barry entreprennent des voyages risqués à travers le désert du Sahara, à la recherche d'une vie meilleure.

Beaucoup n'y parviennent jamais. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 500 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest l'année dernière.

Barry a décidé que le risque valait la peine d'être récompensé.

"Je devais me battre", a-t-elle déclaré le mois dernier au Tchad.

Parcourant environ 100 km par jour, il a pédalé à travers le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger avant de s'arrêter à N'Djamena, la capitale tchadienne, ébranlé par le conflit en cours au Soudan.

Il a indiqué qu'il avait déjà été détenu à trois reprises - deux fois au Burkina Faso, en proie à des insurrections, et une fois au Togo, où les forces de sécurité l'ont détenu pendant neuf jours sans inculpation avant de le relâcher en échange de 35 000 francs CFA (56 dollars).

Cette somme représentait la totalité de ses économies pour le reste du voyage, a-t-il expliqué.

"J'ai souvent dormi dans la brousse parce que j'avais peur des gens dans les villes", a déclaré M. Barry. "Je pensais qu'ils prendraient mon vélo et me feraient du mal.

La chance de M. Barry a de nouveau tourné au Tchad lorsqu'un philanthrope local, qui avait lu sur Internet des informations sur son voyage, lui a proposé de l'emmener directement en Égypte en évitant les combats au Soudan.

Barry est arrivé au Caire le 5 septembre et quelques jours plus tard, il a obtenu une bourse d'études complète à Al-Azhar. Une photo largement diffusée sur les médias sociaux le montre en train de rencontrer un représentant de l'université rayonnant.

Il a l'intention de retourner en Guinée une fois ses études terminées, afin de propager la foi qui l'a mené jusqu'ici.

"Lorsque je retournerai dans mon pays, j'aimerais être quelqu'un qui enseigne l'islam et explique aux gens comment faire de bonnes choses", a-t-il déclaré.