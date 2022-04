Un ex-associé de McKinsey condamné à 2 ans de prison pour délit d'initié sur l'achat de Goldman

La juge de district américaine Colleen McMahon, qui a imposé la sentence dans un tribunal fédéral de Manhattan, a également ordonné à Dikshit de confisquer 455 017 $, représentant son profit illégal.

Dikshit a admis avoir acheté des options d'achat GreenSky, un pari que le prix de l'action de la société allait augmenter, peu avant l'annonce de la fusion de 2,24 milliards de dollars le 15 septembre 2021, et a déclaré qu'il était "profondément désolé".

Les procureurs ont déclaré que le résident de Manhattan a acheté ses 2 500 options d'achat sans avoir reçu l'autorisation préalable de McKinsey, et les a vendues peu après l'annonce de la fusion.

Dikshit avait dirigé la pratique des prêts non garantis de McKinsey en Amérique du Nord et était un partenaire principal conseillant Goldman, selon les procureurs.

Le père marié de deux jeunes enfants sera expulsé après avoir purgé sa peine. Originaire d'Inde, Dikshit vivait aux États-Unis depuis plus d'une décennie.

"Cette condamnation montre à Wall Bourse et Main Bourse que les conseillers d'entreprise qui volent les informations qui leur sont confiées et les utilisent pour leur gain personnel seront attrapés et poursuivis", a déclaré dans un communiqué le procureur américain Damian Williams à Manhattan.

Les avocats de Dikshit n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le cours de l'action de GreenSky a augmenté de 53% le jour de l'annonce de la fusion. Goldman a annoncé le 29 mars qu'elle avait réalisé la fusion. La banque n'a pas été inculpée ou accusée d'actes répréhensibles.

L'affaire est U.S. v. Dikshit, U.S. District Court, SouthernDistrict of New York, No. 21-cr-00760.