Un ex-cadre d'Alstom en GB condamné à 4,5 ans de prison pour corruption

L'agence britannique chargée des cas graves de fraude ou de corruption précise dans un communiqué que Nicholas Reynolds a écopé de cette peine de prison pour sa participation à une tentative de corruption de responsables industriels et politiques lituaniens en vue de remporter deux contrats dans le pays balte représentant 240 millions d'euros.

"La lourdeur de la peine de prison imposée dans ce cas est le reflet de l'ampleur de la fraude et de la corruption. Nous ne pouvons qu'espérer que ceci puisse décourager d'autres d'avoir recours à des moyens illicites pour décrocher des contrats", déclare Lisa Osofsky, directrice de la SFO.

La condamnation de Nicholas Reynolds intervient après celles de deux autres cadres d'Alstom Power, condamnés plus tôt dans l'année à des peines de respectivement trois ans et demi et près de trois ans.

Alstom Power doit pour sa part verser un total de 18,04 millions de livres (20 millions d'euros), dont une amende de 6,4 millions et une compensation au gouvernement lituanien de 10,9 millions, poursuit la SFO, qui avait lancé son enquête dans ce dossier en 2009.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)