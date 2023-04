Le fabricant de jouets philippin David Tan est inondé de commandes de propriétaires d'animaux en deuil qui souhaitent commémorer leurs chiens, chats, hamsters et lapins avec des peluches.

David Tan et son équipe de 20 employés utilisent les photos envoyées par les clients pour créer des répliques plus vraies que nature de leurs animaux de compagnie décédés, en utilisant de la fourrure synthétique qui est peinte à l'aérographe pour recréer les couleurs et les marques des animaux.

Le processus est différent de la taxidermie, qui préserve le corps de l'animal, explique Tan, propriétaire de Pampanga Teddy Bear Factory.

Il élimine le facteur "dégoût". Il s'agit en fait à cent pour cent d'un véritable jouet en peluche", a-t-il déclaré.

Chaque peluche coûte environ 3 500 pesos (65 dollars), ce qui, selon Jaja Lazarte, 38 ans, amoureuse des chiens, est un prix à payer pour la mémoire de son Shih Tzu.

"Bien que ses cendres et ses souvenirs soient ici, c'est tellement mieux de voir quelque chose qui lui ressemble vraiment", a déclaré Mme Lazarte.