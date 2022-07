Un feu de forêt brûle des séquoias géants dans le Yosemite en Californie

Les autorités ont fermé la zone du parc de près de 1 200 miles carrés où les pompiers luttent contre le brasier, qui a brûlé 19 hectares de séquoias géants, ont indiqué les responsables.

Les séquoias géants, les plus grands arbres du monde par leur volume, ont coexisté pendant des millénaires avec des feux allumés par la foudre, et le parc laisse souvent brûler de tels incendies pour réduire les combustibles et le risque de feux de forêt catastrophiques.

Aucun des arbres emblématiques de Yosemite, dont certains ont plus de 3 000 ans et mesurent environ 300 pieds de haut, n'a été déclaré détruit par l'incendie dans la zone de Mariposa Grove, dont la cause est inconnue, a déclaré un responsable des incendies.

"Lorsque nous ne voyons pas de départ naturel évident, nous passons aux tactiques de suppression", a déclaré Nancy Phillipe des informations sur les incendies de Yosemite.

Les États-Unis connaissent leur pire année d'incendies de forêt depuis plus d'une décennie, avec environ 4,7 millions d'acres noircis depuis le début de l'année. C'est plus du double de la moyenne décennale, selon les données du National Interagency Fire Center.

Le Nouveau-Mexique et l'Alaska ont été frappés par de grands et intenses incendies de forêt attribués à la sécheresse et à un temps erratique que les biologistes forestiers relient au changement climatique.