Un incendie de forêt qui brûle depuis dimanche au nord-ouest de Los Angeles a forcé l'évacuation de plus de 1 000 personnes d'une zone de loisirs en plein air très fréquentée et a brûlé plus de 12 000 acres, selon les autorités.

Quelque 400 pompiers armés de 70 camions de pompiers et de deux bulldozers luttent contre l'incendie Post, qui n'est contenu qu'à 2 %, selon Cal Fire. Il brûle au sud de Gorman, en Californie, à environ 96,5 km au nord-ouest de Los Angeles.

L'incendie, qui a démarré samedi après-midi, se déplace vers le sud-est, en direction de Pyramid Lake, selon Cal Fire. Depuis le début de l'incendie, quelque 1 200 personnes ont été évacuées de la zone de loisirs de Hungry Valley, où se trouvent des pistes pour motos et véhicules tout-terrain. Deux structures ont été détruites jusqu'à présent.

Cal Fire a indiqué que les efforts pour contenir l'incendie sont entravés par des températures élevées, un faible taux d'humidité et des vents forts, qui devraient persister jusqu'à dimanche soir.

Des avions largueurs d'eau tentent d'arrêter la progression de l'incendie, tandis que les pompiers construisent des lignes de feu périmétriques afin de mieux contrôler le feu.