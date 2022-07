Un feu de forêt fait rage près d'Athènes ; des maisons endommagées, un hôpital évacué

D'épais nuages de fumée obscurcissaient le ciel au-dessus du Mont Penteli où le feu s'est déclaré vers 14h30 GMT mardi, à quelque 27 km (16 miles) au nord du centre d'Athènes.

Aucun blessé n'a été signalé, ont déclaré les pompiers.

Environ 485 pompiers et 120 engins d'incendie ont été déployés pour tenter de maîtriser le brasier, qui brûlait sur plusieurs fronts. Plus de sept hélicoptères et avions déversaient de l'eau sur les flammes, bien qu'ils aient interrompu leurs opérations pendant la nuit pour des raisons de sécurité.

"La nuit a été difficile", a déclaré le porte-parole des pompiers, Yiannis Artopios, dans une déclaration télévisée, ajoutant que la vitesse du vent dépassait 80 kilomètres (50 miles) par heure.

"En raison de l'intensité et de la vitesse des vents, le feu a constamment changé de direction tout au long de la nuit, ce qui a rendu sa lutte, au milieu de la nuit, encore plus difficile", a-t-il ajouté.

Les autorités locales ont déclaré que le feu avait brûlé quelques maisons dans la région de Pallini. Les pompiers n'ont pas voulu confirmer l'information.

Les autorités avaient ordonné l'évacuation de neuf zones, dont Pallini et Gerakas.

Un hôpital et l'Observatoire national d'Athènes avaient été évacués par précaution. La circulation a été interrompue sur les routes menant à Penteli et la police a aidé au moins 600 résidents à trouver leur chemin hors des zones touchées par le feu.

Des vents forts devaient persister jusqu'à mercredi après-midi.

Les pompiers ont déclaré que 28 pompiers de Roumanie aidaient les pompiers locaux. Plus de 200 pompiers et équipements provenant de Bulgarie, de France, d'Allemagne, de Roumanie, de Norvège et de Finlande seront en alerte pendant les mois les plus chauds de juillet et août en Grèce.

L'année dernière, des incendies de forêt ont ravagé environ 121 000 hectares de forêt et de brousse dans différentes parties de la Grèce, alors que le pays connaissait sa pire vague de chaleur depuis 30 ans.