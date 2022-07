Un feu de forêt laisse un sentiment de "destruction totale", selon un viticulteur espagnol

Avec l'un de ses vignobles - copropriété de l'ancien milieu de terrain espagnol et de l'ancien joueur de Manchester City David Silva - ravagé par les flammes, le propriétaire de la marque de vin SotoManrique estime qu'il ne parviendra qu'à la moitié de sa production habituelle de 3 000 bouteilles de "Alto de la Estrella" cette année.

Soto, avec l'aide de sa fille Belen Soto Manrique, 24 ans, a passé plus d'une décennie à acheter et à revitaliser de petits vignobles anciens près de Cebreros, dans la province centrale d'Avila, dont l'altitude de 700-1100 mètres donne aux vins leur caractère.

"Un incendie est toujours terrifiant, car il tue tout ce qui l'entoure et la sensation est tout simplement horrible. La sensation, la fumée, l'odeur ... Il y a un sentiment de destruction totale", a-t-il déclaré à Reuters.

Il doit maintenant décider comment revigorer le vignoble - qui couvre un peu plus d'un de ses 20 acres - et récupérer son sol, et s'inquiète de l'impact potentiel sur la qualité des vins qu'il peut produire cette année.

"Tout ce qui se passe dans la nature pendant une année finit par affecter le vin", a-t-il déclaré.

Les pompiers ont continué à lutter contre les incendies de forêt dans plusieurs régions espagnoles jeudi. Les autorités ont déclaré qu'ils faisaient des progrès mais qu'ils devaient lutter contre des conditions complexes. À Cebreros, leurs efforts étaient entravés par des vents changeants.

Les scientifiques affirment que les vagues de chaleur qui se sont propagées à travers l'Europe la semaine dernière et qui ont provoqué des incendies de forêt dans la région sont une preuve flagrante du changement climatique.

Soto, 52 ans, a déclaré que l'abandon des vastes campagnes espagnoles par les personnes se déplaçant vers ses villes était un problème plus urgent que le changement climatique.

"Nous nous souvenons toujours du changement climatique lorsque quelque chose se produit, mais en ce moment, ici et dans de nombreuses régions d'Espagne, le grand problème est l'abandon de la campagne", a déclaré Soto.

Les scientifiques affirment que la végétation de plus en plus dense dans la ceinture méditerranéenne constitue un combustible supplémentaire pour les incendies, tandis que des organisations caritatives, dont le Fonds mondial pour la nature et BirdLife, ont rencontré le gouvernement espagnol jeudi pour demander un changement d'orientation de la lutte contre les incendies vers la prévention et la gestion forestière.

Depuis le début de l'année, 90 000 hectares ont été brûlés dans le pays, dont 20 000 hectares pendant la canicule de la semaine dernière - une superficie légèrement supérieure à celle de la ville de New York. L'Espagne connaît déjà la pire année pour les incendies de forêt depuis une décennie.