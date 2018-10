Un feuilleton 100% féminin sur ITV pour la prochaine Journée des femmes

LONDRES (Fondation Thomson Reuters) - La chaîne de télévision britannique ITV diffusera le 8 mars prochain, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, un épisode 100% féminin de son feuilleton "Emmerdale".

"C'est la première fois qu'un feuilleton sera l'oeuvre d'une équipe exclusivement féminine", a expliqué mardi soir la productrice exécutive du feuilleton, Jane Hudson.

"C'est la Journée internationale des femmes, ce que nous voulons donc faire pour cet épisode, c'est qu'il soit produit par une femme, écrit par une femme, réalisé par une femme et entièrement joué par des femmes", a-t-elle détaillé.

Le feuilleton, créé en 1972, se déroule dans un village fictif du nord de l'Angleterre, Emmerdale, où s'enchaînent depuis plus de quarante ans intrigues amoureuses, adultères, meurtres et mensonges.

L'initiative de la chaîne et des producteurs d'Emmerdale souligne par défaut la sous-représentation des femmes dans l'industrie audiovisuelle.

D'après les chercheurs du Centre d'études des femmes dans la télévision et au cinéma, dépendant de l'Université d'Etat de San Diego, en Californie, qui se sont penchés sur les fictions diffusées entre la rentrée 2016 et l'été 2017 à la télévision américaine, les femmes n'ont représenté que 42% des rôles parlants et 28% seulement des fonctions hors écran (production, scénario, réalisation).

Ces chiffres sont quasiment inchangés par rapport à une étude similaire menée quatre ans plus tôt.

(Lin Taylor; Henri-Pierre André pour le service français)