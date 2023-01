Un fonctionnaire brésilien déclare que la région Yanomami ressemble à un "camp de concentration".

"Cela ressemble à un camp de concentration", a déclaré Tapeba, un médecin nommé à ce poste par le nouveau gouvernement brésilien, lors d'une interview à la radio.

Tapeba a déclaré que 700 membres de la communauté souffraient de la faim et que les soins de santé étaient inexistants en raison de la présence de mineurs d'or bien armés qui font fuir les travailleurs médicaux du poste de santé et empêchent les gens d'apporter des médicaments et de la nourriture.

Le ministère brésilien de la santé a déclaré vendredi une urgence médicale dans le territoire Yanomami, la plus grande réserve indigène du pays, suite à des rapports faisant état d'enfants mourant de malnutrition et d'autres maladies apportées par l'exploitation aurifère.

Samedi, le président Luiz Inacio Lula da Silva a visité l'État après la publication de photos montrant des enfants et des personnes âgées Yanomami si maigres que leurs côtes étaient visibles.

"C'est une calamité extrême, de nombreux Yanomami souffrent de malnutrition et il y a une absence totale de l'État brésilien", a déclaré Tapeba.

Une invasion de plus de 20 000 mineurs d'or sauvages a contaminé les rivières avec du mercure qui a empoisonné les poissons que les Yanomami mangent, a-t-il dit, citant des enfants dont les cheveux tombent à cause du mercure utilisé pour séparer l'or du minerai.

"Les équipes de santé ne peuvent pas arriver ici à cause des bandits lourdement armés. Ce problème ne peut être résolu qu'en éliminant les chercheurs d'or et cela ne peut être fait que par les forces armées", a-t-il déclaré.

La Cour suprême du Brésil a ordonné le retrait des mineurs d'or. Mais le précédent gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro ne s'est jamais exécuté. Les leaders Yanomami ont déclaré que leurs appels à l'aide ont été ignorés.

En quatre ans de présidence de Bolsonaro, 570 enfants yanomami sont morts de maladies curables, principalement de malnutrition mais aussi de paludisme, de diarrhée et de malformations causées par le mercure présent dans les rivières, a rapporté la plateforme de journalisme amazonienne Sumauma, citant des données obtenues par une FOIA.

La réserve est envahie par des chercheurs d'or illégaux depuis des décennies, mais les incursions se sont multipliées depuis que Bolsonaro a gagné le pouvoir en 2018 en promettant d'autoriser l'exploitation minière sur des terres indigènes auparavant protégées et en proposant de légaliser l'exploitation minière sauvage.

Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a déclaré lundi qu'il existait des "preuves de génocide" qui font l'objet d'une enquête.

En décembre, Survival International a mis en garde contre l'ampleur de la crise, citant une étude de l'UNICEF et du centre de recherche biomédicale brésilien FioCruz qui a révélé que 8 Yanomami sur 10 souffraient de malnutrition chronique et que les décès dus à des maladies évitables chez les enfants de moins de cinq ans étaient 13 fois supérieurs à la moyenne nationale.

"Les Yanomami souffrent rarement de malnutrition dans des circonstances normales. Leurs forêts sont généreuses et ils sont experts dans la culture, la cueillette et la chasse de tout ce dont ils ont besoin, et ils jouissent d'une excellente santé", a déclaré Fiona Watson, directrice de Survival International, dans un communiqué.

"Il s'agit d'une crise délibérée, provoquée par l'homme, attisée par le président Bolsonaro, qui a encouragé l'invasion massive et la destruction des terres des Yanomami", a-t-elle ajouté.