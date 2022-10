Un fonctionnaire de Los Angeles prend son congé alors que des commentaires racistes ébranlent la ville

La démocrate Nury Martinez, qui a démissionné de son poste de direction un jour plus tôt, a annoncé son congé dans une déclaration publiée avant la réunion régulière du conseil.

"Cela a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie et je reconnais que c'est entièrement de ma faute", a déclaré Mme Martinez, 49 ans, dans la déclaration." En ce moment, j'ai besoin de prendre un congé et de prendre du temps pour avoir une conversation honnête et sincère avec ma famille, mes électeurs et les dirigeants de la communauté."

Les membres du conseil Kevin de León et Gil Cedillo, qui ont été entendus sur l'appel enregistré avec le leader syndical local Ron Herrera, ont présenté des excuses pour leur participation à la conversation incendiaire mais ont défié les appels à démissionner.

Une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré mardi que le président américain Joe Biden pensait que tous trois devraient démissionner.

"Il pense qu'ils devraient tous démissionner. Le langage qui a été utilisé et toléré au cours de cette conversation était inacceptable, et c'était consternant. Ils devraient tous démissionner", a déclaré Karine Jean-Pierre lors d'un briefing à la Maison Blanche.

Cedillo et de Leon ont tous deux quitté la réunion du conseil alors que des manifestants bruyants demandaient leur démission.

Herrera a démissionné lundi soir de son poste de président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, a rapporté le Los Angeles Times.

La conversation enregistrée a eu lieu en octobre 2021 mais n'a été révélée que cette semaine après avoir été publiée sur un forum Reddit et rapportée par le Times.

On entend Martinez sur l'enregistrement dire que le membre du conseil Mike Bonin, qui est blanc, traitait son fils noir comme s'il était un "accessoire" et le comparait à un "changuito", ce qui se traduit approximativement par "petit singe".

Martinez a également dénigré les Mexicains d'Oaxaca et a exprimé son mécontentement à l'égard du procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, en disant "il est avec les Noirs".

Martinez a été élue pour la première fois au conseil municipal en 2013 et est devenue présidente en 2020.