Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré vendredi une délégation composée de responsables d'institutions ukrainiennes de lutte contre la corruption et a réitéré le soutien américain aux réformes anti-corruption en Ukraine, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

CITATION

"M. Sullivan a souligné l'importance vitale pour toute société démocratique d'institutions policières et judiciaires indépendantes et impartiales, capables d'enquêter, de poursuivre et de juger les affaires de corruption, où qu'elles mènent", a déclaré la Maison Blanche vendredi après la réunion.

"M. Sullivan a également réitéré le soutien indéfectible des États-Unis aux réformes anticorruption en Ukraine et à la défense courageuse de la démocratie ukrainienne contre l'agression russe.

CE QU'IL FAUT EN RETENIR

L'Ukraine a fait de la lutte contre la corruption une priorité alors qu'elle poursuit sa contre-offensive 18 mois après l'invasion russe.

L'éradication de la corruption est également un élément clé de la candidature du pays à l'adhésion à l'Union européenne et à la recherche d'une aide accrue de la part de ses partenaires pour soutenir sa lutte contre la Russie et ses efforts de reconstruction, qui coûteront des milliards de dollars.

PAR LES CHIFFRES

L'Ukraine est classée 116e sur 180 pays dans le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International.

Un sondage d'opinion commandé par Transparency International en juin a révélé qu'au moins 77 % des Ukrainiens pensent que la corruption est l'un des plus grands problèmes de l'Ukraine.