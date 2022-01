Un fonds de Hong Kong va vendre l'activité de Burger King au Japon et en Corée du Sud dans le cadre d'une transaction de plus d'un milliard de dollars - source

La société de capital-investissement Affinity Equity Partners lance cette semaine la vente de ses activités de restauration rapide Burger King en Corée du Sud et au Japon, dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars, a déclaré à Reuters une personne ayant connaissance du dossier.

Affinity, dont le siège est à Hong Kong, a désigné Goldman Sachs pour diriger la vente, qui vise à la fois les investisseurs en capital et les acheteurs stratégiques, a déclaré la personne, qui a refusé d'être identifiée car l'information est confidentielle.

La banque a refusé de commenter.

Affinity a pris le contrôle total de Burger King South Korea en 2016 pour environ 170 millions de dollars et a acquis un an plus tard la franchise japonaise de la marque américaine de fast-food.

L'entreprise sud-coréenne a déclaré 680 milliards de wons (572 millions de dollars) de revenus en 2021, avec un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 80 milliards de wons (67 millions de dollars), a indiqué la personne, ajoutant que son EBITDA ajusté en 2022 devrait atteindre 100 milliards de wons.

L'EBITDA ajusté de Burger King Japan en 2021 était de 700 millions de yens (6 millions de dollars), a précisé la personne.

Les chaînes mondiales de restauration rapide telles que McDonald's et Yum ! Brands se négocient à 20 à 30 fois leur EBITDA, selon les données de Refinitiv Eikon. Burger King India se négocie à environ 25 fois son EBITDA.

Affinity et Burger King Japan n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un responsable de BKR Corporation, l'opérateur de Burger King en Corée du Sud, a refusé de commenter.

Le quotidien économique Nikkei a été le premier à faire état de la vente lundi.

Elle intervient alors que le secteur de la consommation et de la vente au détail est confronté à d'énormes défis et perturbations causés par la pandémie de coronavirus.

En Corée du Sud, les entreprises se sont adaptées en s'appuyant davantage sur les livraisons, ce qui a entraîné une croissance exponentielle de ses applications de livraison de nourriture.

Burger King Korea a déclaré lundi que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur son application mobile en décembre a dépassé 1,4 million, le plus haut depuis le lancement de l'application en mai 2016.

Depuis l'acquisition d'Affinity, Burger King est en mode d'expansion en Corée du Sud et au Japon.

Burger King gère 440 points de vente en Corée du Sud, soit plus que son rival McDonald's.

La franchise japonaise a déclaré lundi qu'elle ouvrirait trois nouveaux points de vente en janvier, portant le total là-bas à 149, avec des plans d'ouverture plus "agressifs" en 2022. (1 $ = 114,4800 yens) (Reportage de Kane Wu à Hong Kong, reportages supplémentaires de Sam Nussey et Rocky Swfit à Tokyo et Joyce Lee à Séoul, édition de Louise Heavens)