Un fonds de Lazard Frères Gestion obtient le label Relance

Le fonds Lazard Placements Actions a obtenu le label Relance créé en octobre 2020 par le gouvernement. Le fonds prend désormais le nom de Lazard France Relance. Lazard Frères Gestion confirme ainsi son soutien de longue date auprès des entreprises et entrepreneurs français.



Le fonds est actuellement investi à 80 % en titres vifs d'entreprises françaises et à 20 % dans des fonds actions ou diversifiés.



Plus de la moitié du portefeuille du fonds est investi en actions de Small et Mid Caps françaises.



Un filtre ESG est désormais appliqué en amont de la sélection de titres à partir des données extra-financières fournies par l'agence de notation Gaïa, en excluant tout investissement lié au secteur du charbon.



L'obtention du label s'est en effet traduite par un renforcement de la prise en compte des critères ESG au sein du processus de sélection des titres.