Un fonds de pension américain poursuit le conseil d'administration du Credit Suisse pour les pertes subies lors de la faillite d'Archegos.

La poursuite déposée mardi devant la Cour suprême de New York vise à récupérer les indemnités des 20 défendeurs au nom de la société, qui a perdu 5,5 milliards de dollars dans la débâcle d'Archegos.

Le système de retraite des employés de la ville de Providence a allégué que les dirigeants et les administrateurs ont été négligents en vertu du droit suisse, et que leurs défaillances ont laissé la société de courtage vulnérable lorsque Archegos a implosé il y a un an.

"Le problème fondamental était que le conseil d'administration du CS n'a pas fourni les ressources, les personnes, la technologie, les systèmes et les contrôles nécessaires pour comprendre le risque global que la banque prenait, et encore moins pour gérer ce risque", a déclaré le fonds de retraite.

Le Credit Suisse a refusé de commenter la poursuite vendredi.

Archegos, qui disposait de 36 milliards de dollars d'actifs, a implosé l'année dernière lorsqu'elle a été prise en défaut sur des transactions à fort effet de levier.

Le scandale a déclenché une vente d'actions, dont ViacomCBS et Discovery Inc, et a fait perdre des milliards à Credit Suisse, Nomura Holdings et d'autres créanciers sur leurs transactions avec Archegos.

Le fondateur d'Archegos, Bill Hwang, et le directeur financier, Patrick Halligan, ont été libérés sous caution mercredi après avoir été accusés de fraude et de racket pour avoir menti aux banques au sujet des avoirs du family office. Hwang a également été accusé de manipulation d'actions. Tous deux ont plaidé non coupable aux accusations.