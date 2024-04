Alors que les marchés financiers américains débattent du calendrier des baisses de taux d'intérêt, un fonds spéculatif spécialisé dans les risques extrêmes avertit les investisseurs qu'ils doivent profiter au maximum de l'optimisme économique récent tant qu'il dure, car une baisse des taux d'intérêt serait le signe d'un effondrement spectaculaire du marché.

"Il faut faire attention à ce que l'on souhaite", a déclaré Mark Spitznagel, directeur des investissements et fondateur d'Universa, un fonds spéculatif de 16 milliards de dollars spécialisé dans l'atténuation des risques liés aux "cygnes noirs", des facteurs imprévisibles et à fort impact de la volatilité des marchés.

Le point de vue de M. Spitznagel n'est pas très répandu. Le passage très attendu à une politique monétaire moins restrictive de la part de la Réserve fédérale a contribué à soutenir les actions et les obligations au cours des derniers mois, bien que les signes d'une inflation persistante aient érodé les attentes quant à l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt que la banque centrale sera en mesure d'opérer en 2024.

M. Spitznagel estime qu'un tel changement n'interviendrait probablement que lorsque les conditions économiques se détérioreraient, ce qui créerait un environnement difficile pour les marchés.

"Les gens pensent que c'est une bonne chose que la Réserve fédérale soit dovish, et qu'elle va réduire les taux d'intérêt ... mais elle va réduire les taux d'intérêt quand il est clair que l'économie entre en récession, et elle va réduire les taux d'intérêt dans la panique quand ce marché s'effondre, a déclaré Spitznagel dans une interview avec Reuters.

Les fonds tels qu'Universa utilisent souvent des swaps de défaut de crédit, des options sur actions et d'autres produits dérivés pour tirer profit des graves perturbations du marché. En général, il s'agit de paris bon marché pour un gain important et à long terme qui, autrement, pèsent sur le portefeuille, un peu comme les paiements mensuels d'une police d'assurance.

Certains de ces fonds, dont Universa, ont été les grands gagnants des bouleversements extrêmes qui ont secoué les marchés au début de la pandémie de grippe aviaire en 2020.

Aujourd'hui, M. Spitznagel est sceptique quant à l'idée que l'économie américaine est entrée dans un scénario dit de "no landing", où la croissance se poursuit à un rythme soutenu malgré des taux d'intérêt plus élevés.

"La situation n'est pas différente cette fois-ci", a-t-il déclaré. La hausse des taux d'intérêt finira par faire éclater "la plus grande bulle de crédit de l'histoire de l'humanité".

La Fed a relevé ses taux d'intérêt de 525 points de base depuis le début de l'année 2022 afin d'éviter une poussée inflationniste. M. Spitznagel estime toutefois que les excès accumulés au cours des années de politique monétaire ultra souple que les États-Unis ont connues depuis la crise financière mondiale de 2008 n'ont pas encore été éliminés de l'économie.

"Cette économie repose sur des taux d'intérêt bas", a déclaré M. Spitznagel. "Il y a des effets de décalage lorsque vous réinitialisez les taux d'intérêt comme nous l'avons fait.

Les investisseurs devraient profiter de l'environnement actuel "Boucles d'or", a-t-il dit, en faisant référence aux espoirs du marché que la Fed puisse faire baisser les prix à la consommation sans nuire à l'économie.

"Je pense qu'il y aura beaucoup plus de sentiments positifs et euphoriques avant que tout cela ne soit terminé", a-t-il déclaré. (Reportage de Davide Barbuscia et Carolina Mandl ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Hugh Lawson)