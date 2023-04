Un fonds spéculatif du New Jersey et son fondateur ont accepté de payer 19,3 millions de dollars pour répondre aux accusations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis selon lesquelles ils auraient effectué des opérations irrégulières sur des titres à revenu fixe.

Chatham Asset Management et son fondateur, Anthony Melchiorre, ont accepté de régler les accusations de violation des lois américaines conçues pour protéger les investisseurs lorsqu'ils ont acheté et vendu des obligations d'American Media Inc pour leurs clients, a déclaré la SEC dans un communiqué.

De 2016 à 2018, un client conseillé par Chatham a vendu des obligations dans l'éditeur de magazines et de tabloïds, dont les publications comprennent US, Soap Opera Digest et Woman's World, tandis qu'un autre client a acheté les mêmes obligations par l'intermédiaire de courtiers-négociants alors que le fonds spéculatif cherchait à répondre aux "contraintes du portefeuille", a déclaré la SEC.

Chatham et Melchiorre ont proposé des prix pour les transactions, augmentant effectivement le prix des obligations d'AMI par rapport à celui de titres similaires, a déclaré la SEC. Cela a également augmenté la valeur nette d'inventaire des fonds de leurs clients pendant ce temps utile, ce qui a permis de percevoir des commissions plus importantes.

Un représentant de Chatham et de Melchiorre, qui n'a ni admis ni nié les accusations de la SEC, a déclaré que la société avait "demandé, reçu et suivi les conseils" d'un consultant indépendant en matière de conformité.

"Le consultant a examiné chaque année les opérations de Chatham pour s'assurer qu'elles étaient conformes aux lois applicables et n'a signalé aucun problème à l'entreprise", précise le communiqué, qui indique que les fonds ont depuis été fermés et que l'entreprise se concentre sur la production de rendements pour ses clients.

Chatham et Melchiorre ont accepté de payer des pénalités civiles de 4,4 millions de dollars et de 600 000 dollars, respectivement, et de verser conjointement 14,4 millions de dollars supplémentaires sous forme de restitution et d'intérêts.

"Nous restons vigilants quant à l'éradication de ce type d'inconduite sur le marché, y compris dans le secteur des titres à revenu fixe, où les investissements peuvent être moins liquides", a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la SEC chargé de l'application des lois, dans le communiqué.