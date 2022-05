Un fort ralentissement de l'activité commerciale au Royaume-Uni sonne l'alarme de la récession

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, une jauge mensuelle des services et des industries manufacturières, est tombé à 51,8 en mai contre 57,6 en avril, son plus bas niveau depuis février de l'année dernière.

La lecture préliminaire a été pire que toutes les prévisions d'un sondage Reuters d'économistes, qui avaient indiqué une baisse à 57,0.

La livre sterling a fortement chuté face au dollar américain après les données, et était en baisse de 0,9 % sur la journée à 1,2480 $ à 0855 GMT, tandis que les prix des obligations d'État britanniques à court terme ont bondi.

"L'effondrement du PMI composite en mai est le signe le plus clair à ce jour que la demande faiblit en réponse à la compression intense des revenus réels disponibles des ménages", a déclaré Samuel Tombs, économiste britannique en chef chez Pantheon Macroeconomics.

Jusqu'à présent, la plupart des enquêtes sur l'activité des entreprises britanniques avaient été assez robustes, malgré une confiance des consommateurs qui n'a jamais été aussi faible après que l'inflation ait atteint un niveau record de 9 % en 40 ans.

"Les dernières données indiquent un risque accru de voir l'économie tomber en récession alors que la Banque d'Angleterre se bat pour contrôler l'inflation", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Les marchés financiers s'attendent toujours à ce que la BoE double ses taux d'intérêt pour les porter à au moins 2 % d'ici la fin de l'année, contre 1 % actuellement.

Le ralentissement a été le plus marqué dans le secteur des services, où l'optimisme des entreprises concernant les 12 mois à venir est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2020, lors du premier blocage dû au coronavirus.

"Les entreprises citent l'humeur de plus en plus prudente des ménages et des clients professionnels, liée à la crise du coût de la vie, au Brexit, à la hausse des taux d'intérêt, aux lockdowns de la Chine et à la guerre en Ukraine", a déclaré M. Williamson.

Les rapports sur l'augmentation des coûts payés par les entreprises étaient plus répandus qu'à n'importe quel moment depuis que le PMI des services a commencé en 1996.

M. Williamson a déclaré que certains signes indiquaient que les pressions sur les coûts pourraient atteindre un sommet, et les entreprises ont fait état d'une résistance des clients à la hausse des prix et d'une réduction connexe de la demande.

L'indice PMI flash pour le secteur manufacturier est également tombé en mai à son plus bas niveau depuis janvier 2021, à 54,6, contre 55,8 en avril. Les nouvelles commandes à l'exportation ont diminué au rythme le plus rapide depuis mai 2020. Un certain nombre de fabricants ont cité les frictions commerciales liées au Brexit comme la principale raison de cette baisse.