"Un fort ralentissement du marché du travail américain" (CPR AM)

Le 04 janvier 2024

Selon Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, les dernières statistiques portant sur le marché du travail américain montrent un fort ralentissement du marché du travail. Les licenciements restent faibles mais le coup de frein sur les embauches est impressionnant. Ces éléments vont permettre à la Fed de confirmer son pivot, c’est-à-dire le passage d’une séquence d’une hausse de taux à une séquence de baisse de taux.



Les minutes du FOMC révèlent que le rééquilibrage du marché du travail en cours permet aux membres de la Fed d'être plus sereins sur la désinflation.