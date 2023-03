Un jury de Caroline du Sud a ordonné à l'ancien fournisseur de talc Whittaker, Clark & Daniels de verser 29,14 millions de dollars à une femme qui a déclaré avoir développé un mésothéliome après avoir été exposée à du talc contenant de l'amiante dans des produits cosmétiques.

Le jury de Columbia a également estimé vendredi que le fabricant de talc IMI Fabi n'était pas responsable de la maladie de la plaignante Sarah Plant, le dégageant ainsi de toute responsabilité, selon Jessica Dean, avocate de la plaignante.

La société de cosmétiques Mary Kay et le fabricant de pigments de maquillage Color Techniques étaient également défendeurs, mais ont été baissés au milieu du procès après avoir conclu des accords confidentiels avec Plant. Le procès était le premier sur les réclamations de talc contre Mary Kay, selon Dean.

Elle a déclaré que le verdict contre Whittaker était juste mais qu'elle aurait souhaité que l'affaire soit résolue avant le procès.

"J'espère simplement que nous pourrons trouver un meilleur moyen que de demander aux jurys de résoudre (les affaires) à chaque fois", a-t-elle déclaré. "C'est vraiment horrible pour nos clients qui n'ont pas le temps".

Un avocat de Whittaker a refusé de commenter, et IMI Fabi, basé en Italie, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Whittaker n'est plus en activité, et son successeur est une branche américaine de l'entreprise chimique Brenntag SE, basée en Allemagne, selon les dossiers judiciaires.

Plant, aujourd'hui âgée de 36 ans, a poursuivi les entreprises l'année dernière. Elle a déclaré avoir développé un mésothéliome, un cancer mortel, à l'âge de 35 ans après avoir utilisé depuis sa petite enfance une variété de produits de talc contenant de l'amiante.

Le principal fabricant de produits de talc, Johnson & Johnson, avait également été défendeur dans l'affaire mais n'a pas participé au procès car il a transféré ses responsabilités en matière de talc à une filiale qu'il a placée en faillite. La 3e cour d'appel de circuit des États-Unis a rejeté en janvier cette stratégie de faillite, et Mme Dean a déclaré qu'elle espérait que Plant aurait l'occasion de poursuivre la société en justice également.

L'année dernière, Whittaker, Clark & Daniels a obtenu l'annulation d'un verdict de 16 millions de dollars dans une affaire similaire de talc cosmétique qui l'opposait à New York.

L'affaire est Plant v. Avon Products Inc. et al, South Carolina Court of Common Pleas in Richland County, No. 2022CP4001265.

Pour Plant : Jessica Dean de Dean Omar Branham Shirley

Pour Whittaker : Stephanie Flynn de Fox Rothschild

Pour IMI Fabi : Elizabeth O'Neill de Womble Bond Dickinson

