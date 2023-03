Un garçon de 16 mois a été abattu par son frère de cinq ans en début de semaine dans un appartement de Lafayette, dans l'Indiana, a annoncé la police jeudi. Il s'agit de la dernière des dizaines de fusillades impliquant de jeunes enfants survenues aux États-Unis cette année.

Les autorités ont indiqué qu'elles avaient répondu à un rapport faisant état d'une fusillade dans l'appartement de Lafayette, à 60 miles (96 km) au nord d'Indianapolis, mardi et qu'elles avaient trouvé le garçon mort d'une blessure par balle.

"Les inspecteurs de la police de Lafayette ont déterminé que l'enfant avait été abattu par son frère de cinq ans, qui avait pu accéder à une arme dans l'appartement", a déclaré la police dans un communiqué.

Plus de cinq douzaines de fusillades involontaires par des enfants, qui ont fait 25 morts et 39 blessés aux États-Unis, ont été signalées jusqu'à présent en 2023, selon les données d'Everytown for Gun Safety, un groupe de défense des droits.

Le bureau du coroner du comté de Tippecanoe a pratiqué une autopsie mercredi et a identifié le garçon tué comme étant Isiah Johnson. Le bureau du coroner a conclu que la cause préliminaire de la mort était une blessure par balle.

Lorsque la fusillade a eu lieu, un adulte et les deux enfants se trouvaient à l'intérieur de l'appartement, selon la police. L'enfant de cinq ans qui a tiré sur le petit garçon avait accès à une arme de poing dans l'appartement.

Le capitaine Brian Phillips, de la police de Lafayette, n'a pas voulu donner plus de détails, mais a indiqué que la police cherchait à savoir à qui appartenait l'arme. Aucune arrestation n'a été effectuée.

Une personne se trouvant à l'extérieur de l'appartement a appelé les services d'urgence, ont rapporté les médias locaux. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, le décès de l'enfant de 16 mois a été constaté.

La police a déclaré jeudi qu'à l'issue de son enquête, elle transmettrait ses conclusions au bureau du procureur du comté de Tippecanoe afin de déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites.