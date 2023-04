Un garde national de l'air soupçonné d'avoir divulgué des documents américains hautement confidentiels qui ont mis Washington dans l'embarras vis-à-vis de ses alliés dans le monde entier sera arrêté jeudi dans le Massachusetts, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation.

Cette source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, n'a pas donné plus de détails. Un porte-parole du siège du FBI n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le président américain Joe Biden a déclaré plus tôt jeudi que les enquêteurs se rapprochaient de la source de la fuite dans ce qui est considéré comme la plus grave atteinte à la sécurité depuis des années.

Par ailleurs, le New York Times a rapporté que le chef d'un groupe en ligne où les documents secrets ont été publiés est un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts.

Il s'agit de Jack Teixeira, un garde national qui dirigeait Thug Shaker Central, un groupe en ligne où 20 à 30 personnes partageaient leur amour des armes à feu, des mèmes racistes et des jeux vidéo. Le Times a cité des entretiens et des documents qu'il a examinés. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'identité du gardien.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête criminelle formelle la semaine dernière après avoir été saisi de l'affaire par le Pentagone, qui évalue les dégâts.

Certains des détails les plus sensibles qui ont fait l'objet de fuites seraient liés aux capacités et aux lacunes militaires de l'Ukraine, ainsi qu'à des informations sur les alliés des États-Unis, notamment Israël, la Corée du Sud et la Turquie.

Reuters a examiné plus de 50 des documents, étiquetés "Secret" et "Top Secret", mais n'a pas vérifié leur authenticité de manière indépendante. Le nombre de documents ayant fait l'objet d'une fuite est probablement supérieur à 100.

M. Biden, qui effectue une tournée de trois jours en Irlande, a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas outre mesure de cette fuite.

"Comme vous le savez, la communauté du renseignement et le ministère de la justice mènent une enquête approfondie et se rapprochent de la vérité, mais je n'ai pas de réponse", a déclaré M. Biden à la presse.

"Je ne suis pas préoccupé par la fuite, je suis préoccupé par le fait qu'elle ait eu lieu, mais il n'y a rien de contemporain à ma connaissance.

Le bureau du FBI à Washington dirige l'enquête, selon une personne au courant de l'affaire.

Un homme portant le même nom que celui mentionné par le New York Times, Jack Teixeira, a été promu aviateur de 1ère classe en juillet dernier, selon un message publié sur la page Facebook officielle de la 102e escadre de renseignement. L'unité n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courriel.

Un certain nombre de pays ont mis en doute la véracité de certains des documents divulgués, notamment la Grande-Bretagne, qui a déclaré qu'il y avait "un sérieux niveau d'inexactitude" dans les informations.

La personne qui a divulgué les documents est un passionné d'armes à feu d'une vingtaine d'années qui travaillait sur une base militaire, a rapporté mercredi le Washington Post, citant des membres d'un groupe de discussion en ligne.

SOURCE DE LA FUITE

Le Post a basé son rapport, qui ne cite pas le nom de la personne, sur des entretiens avec deux membres du groupe de discussion Discord. Discord a déclaré dans un communiqué qu'il coopérait avec les forces de l'ordre.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les détails du rapport. Ses grandes lignes - à savoir que les documents ont été partagés pour la première fois sur un serveur Discord pour les amateurs d'armes et de munitions qui échangent souvent des blagues offensantes - ont été initialement rapportées par le groupe de journalisme d'investigation Bellingcat, basé aux Pays-Bas, la semaine dernière.

Depuis que la fuite a été révélée pour la première fois en mars, les enquêteurs poursuivent des théories allant d'une personne partageant simplement les documents pour montrer le travail qu'elle effectuait à une taupe au sein de la communauté du renseignement ou de l'armée américaine.

Les fuites ont suscité des réactions de la part de partenaires étrangers des États-Unis.

Dimanche, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié de "mensonger et sans aucun fondement" un document affirmant que l'agence de renseignement Mossad avait encouragé les récentes manifestations contre lui.

Un responsable de la présidence sud-coréenne a déclaré dimanche que le pays prévoyait de discuter avec Washington des "questions soulevées" dans les documents divulgués.