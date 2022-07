Un général américain de haut rang s'entretient avec son homologue chinois

"Le Gen. Milley a discuté de la nécessité de gérer de manière responsable la concurrence et de maintenir des lignes de communication ouvertes", a déclaré le porte-parole de Milley.

"Le Gen. Milley a souligné l'importance pour l'Armée populaire de libération de s'engager dans un dialogue de fond sur l'amélioration des communications de crise et la réduction des risques stratégiques. L'appel a également inclus une discussion productive sur un certain nombre de questions de sécurité régionale et mondiale."