Un général soudanais dirige une mission au Sud-Darfour après de violents affrontements

Au moins 10 personnes ont été tuées, 25 blessées et plusieurs villages ont été brûlés lors des violences à Beleil, une zone située à l'extérieur de Nyala, ont indiqué les Nations Unies dans un communiqué en début de semaine.

Quelque 16 200 personnes ont été déplacées par les derniers affrontements, dont beaucoup de rapatriés qui avaient fui la guerre au Darfour au début des années 2000, selon le communiqué de l'ONU.

La délégation du général Mohamed Hamdan Dagalo comprend des représentants de l'armée, de la police, des services de renseignement de l'État et des signataires d'un accord de paix conclu en octobre 2020 entre le gouvernement et les groupes rebelles qu'il a combattus dans le conflit du Darfour.

La mission est similaire à un voyage que Dagalo a effectué au Darfour occidental plus tôt cette année, selon le communiqué du conseil.

Le gouvernement de l'État de Nyala a attribué les derniers affrontements à une attaque de nomades qui, selon lui, a ensuite déclenché des combats plus vastes. Il a imposé l'état d'urgence dans la région et envoyé des forces conjointes comprenant des soldats de l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide de Dagalo.

Selon les analystes, la violence dans cette région lourdement armée a augmenté ces dernières années, stimulée par l'accord de paix de 2020 que Dagalo a contribué à négocier.

Séparément, mercredi et jeudi, au moins huit personnes ont été tuées et 11 blessées dans des attaques au Darfour central, selon un groupe représentant les personnes déplacées à l'intérieur du pays.