L'un des plus anciens gestionnaires d'actifs russes, First AM, a déposé une demande d'indemnisation de 184,8 milliards de roubles (2,04 milliards de dollars) auprès de la Cour d'arbitrage de Moscou contre Euroclear Bank, selon des documents judiciaires, afin de protéger les investisseurs dont les avoirs ont été gelés.

Les sanctions imposées au National Settlement Depository (NSD) russe, ainsi que d'autres mesures occidentales visant à restreindre l'accès de la Russie à l'infrastructure financière mondiale, ont bloqué l'accès de nombreux investisseurs russes à des titres détenus dans des juridictions situées en dehors de la Russie.

First AM, anciennement connue sous le nom de Sber Asset Management, gérait 1,44 trillion de roubles d'actifs en septembre 2022. Elle a déclaré qu'elle essayait d'utiliser toutes les possibilités qui s'offraient à elle pour protéger les intérêts de ses clients.

"Nous avons intenté une action en justice [...] pour protéger les droits et les intérêts de nos clients, dont les actifs ont été gelés", a déclaré First AM à Reuters. "Le défendeur est le dépositaire central européen Euroclear. En 2022, il a bloqué les opérations des investisseurs russes sur les actifs qui étaient comptabilisés dans le compte NSD."

Euroclear, basé en Belgique, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Euroclear a précédemment déclaré que diverses contreparties russes s'étaient tournées vers les tribunaux de Russie et de l'Union européenne pour l'attaquer afin de récupérer les paiements gelés. Le Kremlin affirme que la Russie et ses entrepreneurs ont été spoliés par les gels d'avoirs occidentaux.

Au cas où ces poursuites auraient un impact matériel, la société a déclaré qu'elle avait décidé de séparer les revenus liés aux sanctions de ses résultats financiers sous-jacents lors de l'évaluation de ses propres performances et ressources.

Euroclear, qui fait partie intégrante du système mondial de règlement des opérations sur titres, a enregistré une année record en 2022 après avoir coupé les liens avec ses clients russes, grâce aux intérêts perçus sur les liquidités russes qu'elle détient.

À la fin de l'année dernière, First AM a demandé aux autorités européennes de débloquer ses actifs auprès d'Euroclear et de Clearstream. Elle s'est également adressée directement aux ministères des finances de Belgique et du Luxembourg.

