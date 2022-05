Un gigantesque incendie au Nouveau-Mexique oblige des centaines de foyers à fuir

Le brasier, baptisé Calf Canyon Wildfire, avait brûlé plus de 41 682 hectares, soit plus de la moitié de la superficie de la ville de New York, en date de lundi matin, selon les responsables du service forestier américain au Nouveau-Mexique.

Il était contenu à 30 % lundi alors qu'il brûlait une végétation desséchée au nord-ouest de la ville de 13 000 habitants.

L'incendie, le plus grand feu de forêt actif des États-Unis, est le plus destructeur d'une douzaine de brasiers dans le Sud-Ouest qui, selon les scientifiques, sont plus répandus et arrivent plus tôt cette année en raison du changement climatique.

"C'est extrêmement enfumé ici. Beaucoup de fumée et de cendres qui tombent", a déclaré Jesus Romero, directeur adjoint du comté de San Miguel, dans une interview à Reuters. "Les vents commencent à se lever maintenant et nous commençons à avoir beaucoup plus de vent".

Les prévisionnistes ont émis un avertissement de drapeau rouge, signalant que des incendies pourraient se déclencher et se propager facilement, pour la zone où des vents de 50 miles par heure et une humidité aussi faible que 5% étaient attendus jusqu'à lundi.

Plusieurs centaines de foyers dans le coin nord-ouest de la ville ont été priés d'évacuer immédiatement lundi matin, a déclaré le comté de San Miguel dans une alerte.

"Cette situation émergente reste extrêmement grave et le refus d'évacuer pourrait être une décision fatale", a déclaré le comté.

On a demandé à 4 000 à 5 000 autres personnes de se tenir prêtes à évacuer immédiatement, a précisé M. Romero.

Les équipes ont passé au bulldozer des coupe-feu au nord et à l'ouest de la ville universitaire historique afin de protéger les ranchs, les maisons rurales et le United World College.

Les résidents des communautés voisines de Ledoux, Mora et Cleveland ont été priés d'évacuer dimanche alors que de fortes rafales de vent poussaient le feu près de leurs communautés de la vallée montagneuse.

Brûlant depuis le 6 avril, l'incendie a détruit des centaines de propriétés et forcé l'évacuation de dizaines de localités dans les montagnes Sangre de Cristo, mais n'a pas encore fait de victimes.