Un glissement de terrain en Ouganda fait 31 morts

KAMPALA, 12 octobre (Reuters) - Au moins 31 personnes ont été tuées par un glissement de terrain qui a englouti des maisons sur les pentes du Mont Elgon, dans l'est de l'Ouganda, a déclaré vendredi à Reuters un responsable gouvernemental.

Martin Owor, commissaire à la prévention et la gestion des catastrophes, a précisé qu'un torrent de boue et de roches a dévalé les pentes de la montagne et enseveli un petit village jeudi après-midi.

Les glissements de terrain sont fréquents dans cette région proche du Kenya. (Elias Biryabarema Tangi Salaün pour le service français)