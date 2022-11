Un gouvernement américain potentiellement divisé prépare des débats économiques difficiles pour 2023

Les résultats des élections de mardi restent incertains. Le parti démocrate du président Joe Biden a obtenu de meilleurs résultats que prévu et pourrait être en mesure de conserver le contrôle du Sénat.

Le parti républicain avait plus de chances de remporter la majorité à la Chambre des représentants, et si cela se produit, cela compliquerait et tempérerait probablement les plans économiques de M. Biden pour les deux années suivantes de son mandat - une période pendant laquelle l'économie subira probablement encore un choc d'inflation et s'adaptera aux taux d'intérêt croissants imposés par la Réserve fédérale pour la contrôler.

L'impasse est parfois perçue positivement par les marchés et le secteur privé, car elle limite la capacité de l'un ou l'autre camp à apporter des changements disruptifs aux impôts, aux lois et aux règlements.

Mais il peut également gommer les rouages de la gouvernance de base et, ce faisant, poser sa propre série de risques.

Le Congrès, par exemple, devra lever la limite de la dette américaine à un moment donné, probablement l'année prochaine, mais peut-être pas avant l'automne. En fonction du résultat des élections et de la taille d'une éventuelle majorité républicaine à la Chambre, cela pourrait perturber l'économie à un moment où les taux d'intérêt de la Fed pourraient bien être encore à leur maximum.

Sous la présidence de Barack Obama, le GOP a utilisé les négociations sur le plafond de la dette pour imposer des réductions des dépenses fédérales à un moment où l'économie avait encore du mal à se remettre sur pied après la profonde récession de 2007 à 2009, un "frein fiscal" que les responsables de la Fed ont déploré à l'époque comme sapant une croissance économique déjà faible.

"Un scénario similaire pourrait se produire l'année prochaine", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un post-mortem électoral qui mettait les chances en faveur du contrôle républicain de la Chambre.

Les marchés boursiers américains étaient en baisse mercredi, les principaux indices étant inférieurs de plus d'un pour cent en début d'après-midi.

C'EST L'ÉCONOMIE

Les électeurs ont cité les questions économiques comme étant les plus importantes avant le vote de mardi, la douleur du portefeuille due à une inflation plus élevée et à la hausse des taux d'intérêt de la Fed compensant un faible taux de chômage, une création d'emplois régulière, ainsi que la richesse des ménages et les comptes bancaires qui restent à flot grâce aux dépenses budgétaires pendant la pandémie.

Au final, les électeurs ont moins puni le parti démocrate sortant que ne le laissaient présager les sondages préélectoraux, même après que les républicains aient utilisé les dernières semaines de la campagne pour mettre l'accent sur la hausse des prix de l'alimentation et de l'essence.

La bataille politique et économique sur l'inflation reste cependant en cours, avec l'approche d'une période charnière au cours de laquelle soit le rythme des augmentations de prix se ralentira, soit la Fed jugera nécessaire de relever les taux encore plus haut que prévu actuellement dans un nouveau coup porté à l'économie.

"Ramener l'offre et la demande dans l'alignement pourrait exiger encore plus de nous, créant un risque pour l'économie en général", a déclaré mercredi Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond.

Dans une récente enquête de la Fed auprès des responsables des prêts bancaires, plus de 57 % des personnes interrogées ont estimé à 60 % ou plus la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois, même si celle-ci ne devrait être que légère ou modérée.

À moins que l'inflation ne fasse un plongeon inattendu, les États-Unis pourraient être confrontés à la fois à des prix toujours en hausse, à des taux d'intérêt élevés et à une production en baisse - la stagflation.

La politique fiscale resterait également le principal moteur de toute réponse à la récession, avec des décisions rendues plus difficiles par la division du pouvoir et les débuts de ce qui pourrait être un cycle d'élections présidentielles tendu.

La réponse des États-Unis à la récession pandémique de 2020, d'abord sous la direction du président républicain Donald Trump et d'un Congrès démocrate, puis plus tard sous la direction de M. Biden, a été considérée comme un manuel à certains égards - avec le déploiement rapide d'un vaste filet de sécurité qui ne posait guère d'autres questions que celle de savoir comment éviter une deuxième Grande Dépression.

Mais il a également contribué à déclencher le cycle actuel d'inflation, et a poussé la dette publique américaine à des niveaux records.

Cela pourrait signifier une réponse fiscale plus réticente à tout ralentissement à venir.

"Nous continuons de penser qu'un gouvernement divisé en 2023 soulignera le passage de vents arrière à des vents avant, et entraînera probablement un manque de soutien fiscal pendant la récession que nous prévoyons", écrivent les analystes de Nomura.