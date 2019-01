Un gouvernement soutenu par l'extrême droite en Andalousie

BARCELONE, 9 janvier (Reuters) - L'extrême droite a permis la formation d'un gouvernement de coalition entre le Parti populaire et Ciudadanos en Andalousie, mercredi, une première en Espagne depuis la fin de la dictature de Franco en 1975.

Le parti anti-immigration Vox, qui a fait son entrée au Parlement régional en décembre, a accepté de soutenir le nouveau gouvernement régional sans y participer.

"Aujourd'hui, l'immigration illégale et la corruption ont perdu (...) et les Andalous, la défense de la famille et un système politique plus pluraliste ont gagné", a déclaré le dirigeant de Vox, Javier Ortega, après l'accord conclu avec le Parti populaire (PP).

Le PP a conclu un accord séparé avec Ciudadanos (centre droit) pour constituer une coalition gouvernementale dans cette région du sud de l'Espagne qui était dirigée depuis 36 ans par les socialistes. (Sam Edwards Tangi Salaün pour le service français)