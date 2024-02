Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrushev, l'un des principaux alliés du président Vladimir Poutine, s'est engagé lundi à aider les pays d'Amérique latine à contrer ce qu'il a décrit comme des tentatives d'ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures.

Il a fait ces commentaires au Nicaragua, dirigé par l'ancien guérillero marxiste Daniel Ortega, après avoir rencontré l'ancien dirigeant cubain Raul Castro à La Havane.

Selon l'agence de presse russe TASS, M. Patrushev a déclaré que les pays d'Amérique latine étaient bien conscients des tentatives des États-Unis de recourir à des pressions économiques et politiques contre ceux dont les politiques ne conviennent pas à Washington.

"L'Amérique latine reste une importante zone de paix, une sorte d'îlot de stabilité. Il est important pour nous que davantage de pays de la région s'efforcent d'adopter des politiques indépendantes", a déclaré M. Patrushev à Managua, cité par l'agence TASS.

"Moscou continuera, dans le cadre des moyens existants, à empêcher l'ingérence dans les affaires intérieures de vos pays, les campagnes visant à discréditer leurs autorités légitimes, à intimider leurs populations et à déstabiliser leurs économies.

Selon des diplomates russes et américains, la guerre en Ukraine a déclenché la pire crise dans les relations entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Après que l'Occident a imposé ce que les dirigeants américains et européens considèrent comme les sanctions les plus sévères jamais imposées à une grande économie, la Russie s'est détournée de l'Europe et des États-Unis et a renforcé ses liens avec des pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine.

Lors de sa tournée en Amérique latine, M. Patrushev doit également se rendre en Bolivie et au Venezuela, qui, comme Cuba et le Nicaragua, sont dirigés par des gouvernements de gauche qui ont entretenu des relations glaciales avec Washington.

M. Patrushev a déclaré que le développement de bonnes relations avec les États d'Amérique latine et des Caraïbes restait "l'une des principales priorités de Moscou".

À Cuba, M. Patrushev et M. Castro ont discuté de la coopération en matière de sécurité, selon une déclaration publiée par le Conseil de sécurité de la Russie et citée par l'agence de presse Interfax plus tôt dans la journée de mardi.

"Nikolai Patrushev a assuré à Raul Castro que Moscou restait attaché à l'esprit du partenariat stratégique entre les deux pays.

M. Poutine a reçu une invitation à se rendre à Cuba.