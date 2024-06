Un tribunal régional allemand a déclaré vendredi que les procureurs et les avocats de la défense avaient demandé l'annulation du procès pénal d'un grand banquier accusé d'avoir joué un rôle dans une fraude fiscale présumée de 10 milliards d'euros (10,7 milliards de dollars).

Christian Olearius, qui a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal, a été jugé à l'âge de 81 ans l'année dernière. Les procureurs affirment maintenant que l'ancien PDG et président de la banque M.M. Warburg, basée à Hambourg, n'est plus en état d'être jugé.

Dans le cadre de ce système, connu sous le nom de "cum-ex" ou de dépouillement des dividendes, les banques et les investisseurs échangeaient rapidement des actions d'entreprises autour de la date de versement des dividendes, brouillant ainsi la propriété des actions et permettant à plusieurs parties de réclamer à tort des réductions d'impôts.

Les procureurs, qui avaient initialement identifié un préjudice de près de 280 millions d'euros, demandent maintenant la confiscation d'environ 43 millions d'euros provenant des transactions, tandis que la défense souhaite un acquittement total, a déclaré le tribunal.

Le tribunal a prévu des audiences sur la suite à donner à l'affaire.

La faille qui a permis les transactions de 2005 à 2012 a été comblée, mais une longue et vaste enquête a amené les tribunaux et les fonctionnaires à tenter de demander des comptes aux malfaiteurs et de récupérer les 10 milliards d'euros estimés perdus dans les caisses de l'État.

M.M. Warburg n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (1 $ = 0,9348 euro) (Reportage de Matthias Inverardi et Tom Sims)