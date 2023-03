Le grand jury d'Atlanta qui a enquêté sur l'ingérence de l'ex-président Donald Trump dans les élections de 2020 a entendu un appel téléphonique enregistré qu'il a passé au leader républicain de la Chambre des représentants de Géorgie, cherchant à inverser la victoire du démocrate Joe Biden dans cet État pivot, a rapporté mercredi l'Atlanta Journal-Constitution.

L'existence d'un tel enregistrement, ou le fait qu'il ait été écouté par les 23 membres du grand jury spécial pendant les huit mois qu'a duré l'enquête, n'a jamais été signalé auparavant.

En décembre 2020, David Ralston, alors président de la Chambre des représentants de Géorgie, aujourd'hui décédé, a déclaré aux médias locaux que M. Trump l'avait appelé la veille pour lui demander de convoquer une session extraordinaire de l'assemblée législative de l'État afin d'annuler les résultats de l'élection présidentielle en Géorgie.

L'Atlanta Journal-Constitution a déclaré avoir appris l'existence d'un enregistrement de l'appel Trump-Ralston grâce à l'interview exclusive de cinq des grands jurés qui ont déclaré l'avoir entendu.

Le journal cite l'un des membres du jury qu'il a interrogé et qui a déclaré que M. Ralston "a essentiellement coupé la parole au président" sans faire de promesses spécifiques, en disant à M. Trump : "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et que je pense être approprié".

"Il a coupé l'herbe sous le pied du président", a déclaré le juré au journal, racontant que M. Trump a ensuite remercié M. Ralston, ce qui était à ce moment-là "tout ce que le président pouvait dire".

Ralston et d'autres dirigeants législatifs de l'État n'ont jamais convoqué de session extraordinaire, et le président de la Chambre des représentants de Géorgie a lui-même témoigné devant le grand jury spécial du comté de Fulton en juillet 2022, selon les comptes rendus des médias locaux. Ralston est décédé environ quatre mois plus tard, en novembre.

Contrairement aux preuves et aux témoignages examinés en audience publique par les jurys de première instance aux États-Unis, les procédures des grands jurys, qui jouent un rôle dans l'engagement de poursuites pénales par le biais d'actes d'accusation, sont généralement fermées au public.

Le grand jury des élections de George est également connu pour avoir examiné un appel précédemment divulgué que M. Trump a passé le 2 janvier 2021 au secrétaire d'État de la Géorgie de l'époque, Brad Raffensperger, affirmant faussement que les résultats des élections de novembre étaient frauduleux.

Dans l'enregistrement de cet appel, qui a été largement rendu public, on entend M. Trump demander à M. Raffensperger de "trouver 11 780 votes, soit un de plus que ce que nous avons, parce que nous avons gagné l'État".

Le Wall street Journal a publié un enregistrement d'une autre conversation téléphonique que Trump a eue avec l'enquêtrice en chef de Raffensperger à l'époque, Frances Watson, qui menait un audit d'environ 15 000 signatures de bulletins de vote, l'exhortant à trouver la "malhonnêteté" qui, selon lui, sans preuve, lui avait coûté l'élection.

Le Journal-Constitution précise que les cinq grands jurés interrogés - trois hommes et deux femmes - ont parlé sous couvert d'anonymat afin de protéger leur sécurité et leur vie privée, et qu'ils ont refusé de discuter des parties du rapport final qui restent sous scellés.

Ce rapport, remis au procureur du comté de Fulton en janvier avant la dissolution du groupe, indiquait les personnes que le grand jury recommandait d'inculper.

Lors d'une précédente interview accordée au Journal-Constitution, la présidente du jury, Emily Kohrs, a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une liste restreinte lorsqu'on lui a demandé combien de personnes le jury recommandait d'inculper au pénal.

Le grand jury spécial, à la différence d'un grand jury ordinaire, n'était pas habilité à émettre des actes d'accusation, mais seulement des recommandations, et la décision d'engager ou non des poursuites incombe en dernier ressort au procureur de district, Fani Willis.