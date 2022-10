Un greffier républicain pourrait être inculpé dans la violation du système de vote du Michigan

Un fonctionnaire du canton du Michigan qui promeut de fausses théories de conspiration sur des élections 2020 truquées pourrait faire l'objet d'accusations criminelles liées à deux violations de la sécurité du système de vote, selon des documents inédits et des experts juridiques.

Un inspecteur de la police d'État a recommandé au procureur général du Michigan d'envisager des accusations non spécifiées dans le cadre d'une enquête de plusieurs mois sur une violation liée à la manipulation d'une tabulatrice de votes par les greffiers républicains, selon un courriel envoyé en juin par l'inspecteur aux responsables locaux et de l'État. Reuters a obtenu cet e-mail par le biais d'une demande de documents publics.

La greffière, Stephanie Scott, supervisait le vote dans le canton rural d'Adams jusqu'à ce que l'État lui retire son autorité sur les élections l'année dernière. Mme Scott a publiquement adhéré à des affirmations sans fondement selon lesquelles l'élection de 2020 a été truquée contre l'ancien président américain Donald Trump et a publié en ligne des articles sur la théorie du complot QAnon.

Lors d'une deuxième violation du système de vote des townships, le greffier a donné un fichier contenant des données confidentielles sur les électeurs à un expert en technologie de l'information qui est un suspect dans d'autres violations présumées de la sécurité des élections au Michigan. L'expert, Benjamin Cotton, a travaillé avec des conspirateurs de fraude électorale cherchant à obtenir un accès non autorisé aux systèmes électoraux dans d'autres États, selon les dossiers judiciaires examinés par Reuters. L'incident n'a pas été signalé précédemment.

Scott nie tout acte répréhensible. Le procureur général et la police d'État ont refusé de commenter les allégations contre le greffier.

La secrétaire d'État Jocelyn Benson, la principale responsable des élections dans cet État en proie aux conflits, a retiré à Scott son autorité sur les élections l'année dernière après que le greffier ait refusé d'effectuer l'entretien régulier et les tests d'exactitude du matériel de vote. Mme Scott croyait, à tort, que ce processus effacerait les données des élections de 2020, qui, selon elle, pourraient contenir des preuves de fraude.

Les actions de Scotts s'inscrivent dans le cadre d'un effort national mené par des fonctionnaires et d'autres personnes à la recherche de preuves des fausses allégations d'élections volées de Trump. Les allégations contre Scott ont des parallèles avec le cas très médiatisé de Tina Peters, la greffière du comté de Mesa, au Colorado, qui jouit d'un statut de héros culte dans le mouvement de conspiration électorale et fait face à des accusations de crime liées à des violations similaires du système de vote.

L'affaire Scotts illustre ce que certains experts en sécurité électorale décrivent comme une menace interne croissante de la part de fonctionnaires chargés de décrocher la démocratie américaine. Reuters a documenté 18 incidents au niveau national, dont 12 dans le Michigan, dans lesquels des fonctionnaires et d'autres personnes sont accusés d'avoir violé ou tenté de violer les systèmes électoraux. De telles violations peuvent exposer les informations confidentielles des électeurs et permettre la falsification des élections en révélant les protocoles de sécurité.

"La question de la menace de l'initié est ce qui empêche de nombreuses personnes de dormir la nuit, a déclaré Matthew Weil, directeur exécutif du programme pour la démocratie au Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion.

S'il est inculpé, Scott deviendrait le deuxième greffier élu au niveau national à faire l'objet de poursuites pénales liées à une violation de la sécurité après l'élection de novembre 2020. Le procureur du comté de Mesa accuse Mme Peters d'avoir aidé une personne non autorisée à faire des copies des disques durs de ses machines à voter. Elle a plaidé non coupable de 10 chefs d'accusation, dont sept délits, et doit être jugée en mars.

Peters et Scott ont tous deux insisté sur le fait qu'ils avaient le devoir d'enquêter sur les allégations de fraude. Peters n'a pas répondu à une demande de commentaire.

ÉNORME NO-NO

La violation du tabulateur de vote a été révélée en octobre 2021, peu après que les fonctionnaires de l'État aient retiré à Mme Scott son autorité sur les élections municipales. Le secrétaire d'État a ordonné au greffier de remettre l'équipement et les dossiers au greffier du comté de Hillsdale. Les responsables du comté ont rapidement découvert qu'un composant de la tabulatrice, connu sous le nom de tablette de l'unité de numérisation, était manquant.

La tablette, que les responsables décrivent comme le cerveau de la tabulatrice, contient des données électorales et un logiciel propriétaire du fournisseur. La police d'État a obtenu un mandat de perquisition pour la récupérer, donnant ainsi le coup d'envoi à une enquête criminelle. La police l'a trouvée dans une armoire verrouillée dans le bureau de Scotts, selon un rapport de police.

Le 24 juin, le sergent-détective Jay Barkley de la police de l'État du Michigan a envoyé un courriel aux responsables du comté et de l'État pour faire le point sur l'enquête. "J'ai récemment soumis cette affaire au bureau du procureur général pour examen en vue d'éventuelles accusations criminelles", a écrit Barkley.

L'e-mail de Barkley n'a pas précisé quelles charges le procureur général devrait envisager. Il note que les procureurs ont demandé des informations supplémentaires sur les actions de Scotts.

La deuxième violation de la sécurité électorale de Scotts, la divulgation des données confidentielles des électeurs à un expert en technologie non autorisé, a été révélée en juillet par l'avocat de Scotts, Stefanie Lambert. Reuters en fait état pour la première fois maintenant.

Lambert, une figure clé du mouvement de conspiration électorale, représente Scott dans un procès qu'elle a intenté contre les fonctionnaires de l'État, alléguant qu'ils ont indûment dépouillé le greffier de son autorité sur les élections. Lambert, tentant de prouver la fraude électorale dans le canton d'Adams, a déposé une déclaration sous serment de Cotton, le spécialiste en technologie. Lambert a présenté Cotton comme un témoin expert qui avait analysé les données de vote du canton et trouvé des irrégularités.

Cotton a déclaré dans la déclaration sous serment que des responsables anonymes du canton d'Adams lui ont donné accès au registre électronique des votes de la ville. Scott a ensuite admis, lors d'une réunion du conseil municipal du 8 août, qu'elle avait donné les données à Cotton, selon la vidéo de la réunion examinée par Reuters.

Le registre des votes indique qui a voté le 3 novembre 2020 et contient des données confidentielles sur les électeurs, notamment les permis de conduire et les dates de naissance. La loi électorale de l'État interdit la divulgation de ces données privées des électeurs à des personnes non autorisées.

Lisa Brown, la greffière démocrate du comté d'Oakland, près de Detroit, a déclaré que le partage des données du pollbook électronique avec des personnes non autorisées était un énorme non-non, compromettant la confidentialité des électeurs. De tels fichiers sont protégés par un mot de passe, a-t-elle dit, ce qui signifie qu'un fonctionnaire d'Adams Township a probablement partagé les identifiants de connexion.

Mme Lambert n'a pas fait de commentaires sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de divulguer une divulgation non autorisée des données des électeurs qui pourrait entraîner des sanctions pénales contre son client, ni sur les allégations contre Scott. Mme Cotton n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mme Scott a déclaré à Reuters qu'une loi de l'État lui permettait de consulter des experts extérieurs, comme Mme Cotton, pour l'aider à enquêter si elle soupçonnait une fraude électorale. Le bureau du secrétaire d'État du Michigan a refusé de commenter cette théorie juridique.

Cotton est le fondateur d'une entreprise de criminalistique numérique qui a travaillé avec des conspirationnistes électoraux dans le comté de Maricopa, en Arizona et au niveau national. Il a déclaré dans une déclaration sous serment dans un procès en Arizona qu'il avait également examiné les systèmes électoraux dans le comté de Coffee, en Géorgie - le site d'une autre violation du système de vote par des militants pro-Trump - et dans le bureau du comté de Mesa, au Colorado, dirigé par Peters, le greffier faisant face à des accusations de crime.

Mme Lambert a déjà été sanctionnée, et risque d'être radiée, pour son rôle dans une action en justice fédérale visant à faire annuler la défaite électorale de Trump en 2020 dans le Michigan. Elle et Cotton font partie des neuf personnes faisant l'objet d'une enquête par un procureur spécial du Michigan pour une conspiration présumée visant à obtenir un accès non autorisé à l'équipement de vote dans une affaire qui implique des brèches présumées à travers l'État.

Après la publication de cet article, Mme Lambert a contesté la caractérisation d'elle comme une figure clé du mouvement de conspiration électorale.

L'action en justice de Scotts a été rejetée la semaine dernière par le juge Douglas Shapiro de la Cour des réclamations du Michigan, qui a invoqué le fait que les greffiers n'avaient pas signé et vérifié correctement sa plainte.

Trois experts en droit électoral ont déclaré à Reuters que Scott pourrait faire l'objet de sanctions pénales pour les deux violations de la sécurité des élections dans le canton d'Adams. John Pirich, un avocat du Michigan à la retraite qui a représenté Trump dans un procès lié à l'élection de 2016, a déclaré que Scott pourrait faire face à des accusations de délit ou de crime et qu'il courait un grand risque de poursuites pénales, comme tout greffier s'il faisait cela.

Pirich, qui est également un ancien procureur général adjoint du Michigan, a déclaré que la police d'État ne demanderait généralement aux procureurs d'envisager des accusations que si les enquêteurs pensaient avoir des preuves à l'appui.

DES PREUVES SOLIDES DÉMYSTIFIÉES

Le Michigan a été une cible centrale du mouvement de conspiration électorale, mais plus de 250 audits ont confirmé la défaite des anciens présidents ici.

Cotton, l'expert en informatique, a affirmé dans sa déclaration sous serment avoir trouvé des écarts entre les données des registres électoraux de la municipalité et les données de l'État qui suggéraient une possible fraude. Il a affirmé que des dizaines de noms uniques dans les données de l'État n'étaient pas enregistrés dans le registre des votes, et vice versa. Au total, les différences ont soulevé des questions sur 11,5 % des 1 362 votes dans le canton d'Adams le jour du scrutin, selon l'affidavit.

Lorsque l'affidavit a été déposé au tribunal, l'avocate de Scotts, Mme Lambert, a été interviewée par Joe Oltmann, un théoricien de la conspiration de droite et hôte du podcast Conservative Daily. Elle a déclaré que Cotton avait trouvé de fortes preuves circonstancielles de truquage des élections.

Marney Kast, le greffier républicain du comté de Hillsdale, a déclaré que son bureau avait rejeté de telles affirmations après avoir effectué son propre examen des données du canton et de l'État. Toutes les divergences que Cotton aurait pu trouver, a-t-elle dit, pourraient refléter le mouvement normal et continu des électeurs entrant et sortant du district - et ne prouvent pas la fraude.

Je ne suis pas sûre des registres sur lesquels M. Cotton s'est penché, a-t-elle dit. Le nombre total d'électeurs correspondait au registre du scrutin - 1 362. (Reportage de Nathan Layne ; montage de Jason Szep et Brian Thevenot)