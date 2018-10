Bourse de Paris : Un gros rebond pour finir le mois ?

Le Nasdaq est toujours convalescent, c'est visible dans le tableau ci-dessous, avec les performances des grands indices depuis le début du mois d'octobre dans l'encadré rouge. Le Nasdaq est à -11% avant la dernière séance du mois.



Cliquer pour agrandir (Source Bloomberg).

Les temps forts économiques du jour

Les craintes accumulées par le marché ces derniers mois semblent se concrétiser dans des résultats d'entreprises moins fringants. Mais si l'on s'en tient aux chiffres, le tableau n'est pas si sombre alors que la moitié des grandes entreprises européennes et américaines ont publié. La preuve avec Barclays. "Malgré des commentaires largement négatifs sur la teneur des résultats, les deux zones publient en ligne avec les attentes. Une majorité de sociétés ont battu les prévisions de bénéfice par action et la tendance de croissance est en ligne avec ce qui avait été enregistré au second trimestre", expliquent les experts de la banque britannique, qui notent qu'un petit nombre de sociétés, seulement, ont réduit leurs anticipations, dans des secteurs bien définis (en Europe, l'automobile évidemment et les matériaux, qui ont pesé sur la perception des cycliques). Les réactions ont été très violentes, plus que d'habitude, quand les objectifs ont été manqués (et très positives aussi quand ils ont été dépassés). Les travaux de Barclays montrent que 51% des entreprises européennes ont publié et que 49% ont dépassé les objectifs de revenus et 52% les objectifs de bénéfices. Aux Etats-Unis, 47% des sociétés ont publié, pour des dépassements de 58% sur les ventes et 82% sur les bénéfices.Les annonces d'entreprises continuent, en attendant les prochaines échéances politico-économiques importantes, notamment les élections de mi-mandat aux Etats-Unis (6 novembre), les avancées sur le Brexit (calendrier inconnu) et les discussions sino-américaines (fin de mois prochain). Airbus GlaxoSmithKline sont parmi les sociétés qui publient leurs trimestriels ce matin en Europe. Aux Etats-Unis, une trentaine de publications est au programme, dont Estée Lauder American International Group , ou Automatic Data Processing . Les indices européens sont attendus en hausse marquée à l'ouverture.La Banque du Japon a maintenu le cap de sa politique monétaire ce matin, comme prévu, tandis que l'activité manufacturière chinoise a déçu, au plus bas de deux ans. Le calendrier est chargé pour cette dernière journée d'octobre. En Europe :