Un groupe affilié à l'État islamique tue 30 civils dans un raid au Mali, selon une milice.

Le Mali est confronté à l'instabilité depuis 2012, lorsque les islamistes ont détourné une rébellion ethnique touareg dans le nord. Depuis, ils se sont répandus à travers le Sahal en Afrique de l'Ouest, tuant des milliers de personnes et déplaçant plus de 2 millions de personnes au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

La coalition, connue sous le nom de Plate-forme, a déclaré que plusieurs centaines de militants ont attaqué ses combattants et les ont forcés à battre en retraite mardi près de Talataye dans la région de Gao - depuis longtemps un point chaud pour la violence des djihadistes et des milices.

En plus d'attaquer les résidents locaux, les militants ont pillé des magasins et brûlé des stocks de nourriture, a déclaré la Plateforme dans une déclaration en ligne, ajoutant que trois de ses combattants avaient également été tués.

"Les renforts envoyés par la Plateforme ont atteint la ville où ils ont découvert le massacre ainsi que des centaines de femmes et d'enfants qui erraient dans la ville sans nourriture depuis deux jours", a-t-elle ajouté.

Il n'y a pas eu de revendication immédiate de la responsabilité de l'attaque présumée.

Les autorités maliennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

En mars, la force de maintien de la paix de l'ONU au Mali a exprimé son inquiétude quant à la détérioration de la situation sécuritaire dans la même région du centre du Mali, décriant la mort de centaines de civils dans une vague d'attaques menées par l'affilié État islamique.