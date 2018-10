Un groupe chinois bien placé pour reprendre Carven

Selon une source proche du dossier, Icicle Paris Mode, filiale du groupe chinois de prêt-à-porter haut de gamme Icicle, paraît la mieux placée pour reprendre Carven, après une audience du tribunal de commerce qui s'est tenue jeudi.

"C'est de loin la meilleure offre" face à sept autres candidats, tous français, dont Axara, Cashtex et Lee Cooper France, précise-t-on de même source.

Icicle reprendrait ce qui reste des salariés de Carven (moins d'une centaine), ainsi que la marque, et mettrait un peu plus de quatre millions d'euros dans l'affaire, soit "plus que deux fois plus que le meilleur suivant", ajoute-t-on.

La maison de couture fondée en 1945 par Carmen de Tommaso, alias Marie-Louise Carven, avait depuis 2016 pour actionnaire principal le groupe Bluebell, son distributeur en Asie, qui a finalement jeté l'éponge.

Tombée dans l'oubli dans les années 1980, Carven avait renoué avec le succès en 2010 en mêlant créativité et prix modérés sous la houlette de son PDG Henri Sebaoun et de son directeur artistique Guillaume Henry. Mais la griffe ne s'est pas remise du départ de ce dernier à la fin 2014.

Après avoir plusieurs fois changé de designer, Carven a presque divisé ses ventes par deux en l'espace de trois ans. Son chiffre d'affaires n'était plus que d'une vingtaine de millions d'euros fin 2017 et serait estimé à environ 15 millions en 2018, selon une source proche du dossier.

Carven, qui possède quatre boutiques en propre et a 300 points de vente dans le monde, a notamment connu un accident industriel cette année: les collections printemps-été 2018 n'ont pas été livrées dans les temps, ce qui a coûté deux millions d'euros à l'entreprise.

La marque s’était rendue célèbre dans les années 1950 par ses tailleurs et ses robes à carreaux de vichy rose. Elle habillait alors Michèle Morgan ou Edith Piaf. Dans les années 1970, elle signait les uniformes des hôtesses d’Air France.

Elle avait ensuite entamé un lent déclin, au fil de ses propriétaires successifs et de multiples contrats de licence.

Longtemps doyenne des créateurs français, la fondatrice de Carven est morte en 2015 à l'âge de 105 ans.

Créée en 1997, Icicle, dont le siège est à Shanghaï, emploie plus de 2.100 salariés dans trois usines et 250 magasins et prévoit de réaliser 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, précise-t-on de source proche du dossier.

Désireux de se développer à l'international, le groupe chinois a créé en 2013 sa filiale Icicle Paris Mode, spécialisée notamment dans la création et le design pour le prêt-à-porter, la décoration intérieure et la publicité, ainsi que dans la vente de vêtements, de cosmétiques et d'accessoires.

