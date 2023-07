Le National Foreign Trade Council (NFTC), basé aux États-Unis, a critiqué jeudi le Canada pour son refus de soutenir un accord mondial visant à retarder la mise en œuvre des taxes sur les services numériques pendant au moins une année supplémentaire, et a déclaré que cette décision pourrait donner lieu à des représailles.

Le président du NFTC, Jake Colvin, s'est félicité que l'OCDE ait annoncé que la plupart des pays appliquant des taxes sur les services numériques avaient accepté de prolonger le moratoire sur la mise en œuvre de ces taxes. Il a également déclaré que cette décision permettrait aux pays de continuer à travailler de bonne foi sur un accord fiscal mondial.

"Le Canada s'est joint au Belarus, à la Russie et à une petite poignée d'autres pays qui n'ont pas adhéré à l'OCDE parce qu'ils semblent vouloir aller de l'avant rapidement avec leur taxe sur les services numériques", a déclaré M. Colvin. "Nous sommes déçus et déconcertés par le refus du Canada d'adhérer à l'accord. Ce refus les place bien en dehors du consensus. C'est troublant et cela invite à des représailles".

La ministre canadienne des finances, Chrystia Freeland, a déclaré mercredi que l'accord visant à geler la mise en œuvre du premier pilier d'une année supplémentaire désavantageait le Canada par rapport aux pays qui perçoivent des recettes au titre de leurs taxes préexistantes sur les services numériques.

M. Colvin a déclaré que Washington pourrait prendre des mesures de rétorsion dans le cadre de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada si le Canada allait de l'avant et mettait en œuvre la nouvelle taxe.

Le gouvernement américain s'est opposé à plusieurs reprises au projet de taxe canadienne, notamment par le biais d'une déclaration écrite l'année dernière, et pas plus tard que la semaine dernière, lorsque la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a soulevé la question lors d'une réunion avec la ministre canadienne du commerce, Mary Ng.

"Notre position n'a pas changé", a déclaré jeudi un porte-parole de l'USTR. Cette personne n'a pas commenté dans l'immédiat la question des représailles potentielles.

Plus de 140 pays étaient censés commencer à mettre en œuvre l'année prochaine un accord de 2021 révisant des règles vieilles de plusieurs décennies sur la manière dont les gouvernements taxent les multinationales. Ces règles sont largement considérées comme dépassées, car les géants du numérique tels qu'Apple ou Amazon peuvent enregistrer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition.

Le processus ayant traîné en longueur, les plus de 30 gouvernements qui ont mis en place ou envisagent de mettre en place des taxes nationales sur les services numériques ont convenu de les geler jusqu'à la fin de l'année, voire de les abandonner une fois que le premier pilier de l'accord sur la fiscalité aura pris forme.

Face aux inquiétudes de certains pays, le plan prévoit désormais que les gouvernements signent avant la fin de l'année, l'objectif étant que le traité entre en vigueur en 2025, et non en 2024 comme prévu précédemment.

Sur les 143 pays parties à l'accord, seuls cinq - le Belarus, le Canada, le Pakistan, la Russie et le Sri Lanka - n'étaient pas en mesure d'offrir leur soutien lors de la réunion, a déclaré un fonctionnaire de l'OCDE.