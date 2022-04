Un groupe d'affaires thaïlandais réduit ses perspectives de croissance pour 2022 en raison de la guerre en Ukraine

La prévision d'inflation a été portée à 3,5 %-5,5 % cette année, contre une projection précédente de 2,0 %-3,0 %, a déclaré le groupe, qui comprend des représentants de l'industrie, des banques et du commerce, dans un communiqué. Il a maintenu ses perspectives de croissance des exportations à 3,0 %-5,0 % cette année.

L'inflation, qui a atteint en mars le niveau le plus élevé depuis 13 ans, pèse sur la reprise de la demande intérieure et du pouvoir d'achat, a déclaré le groupe.

La deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est a connu une croissance de 1,6 % l'année dernière, soit l'un des taux de croissance les plus faibles de la région.

Mardi, la Banque mondiale a également réduit ses prévisions de croissance économique pour la Thaïlande à 2,9 % cette année, contre une prévision précédente de 3,9 %, les risques étant orientés à la baisse.

L'économie ne peut toutefois croître que de 2,6 % cette année si l'impact plus large de la guerre est plus sévère et si les mesures fiscales ont des effets moins positifs que prévu, a déclaré l'économiste de la Banque mondiale Warunthorn Puthong lors d'une conférence de presse.

Le taux d'intérêt de référence de la Thaïlande devrait rester à un niveau historiquement bas de 0,50 %, car la reprise économique devrait être graduelle, le tourisme restant faible, a-t-elle ajouté.

L'économie devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie au début de 2023, date à laquelle la croissance devrait atteindre 4,3 %, a indiqué la Banque mondiale.