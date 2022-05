Un groupe d'experts américains soutient les rappels de COVID pour les enfants de 5 à 11 ans

Un groupe consultatif des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a voté jeudi pour recommander des injections de rappel du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, au moins cinq mois après la fin de leur cycle de primovaccination.

Les conseillers ont pris en compte les données des CDC qui montrent que la protection conférée par les deux premières injections commence à s'estomper avec le temps, et que les rappels dans les groupes d'âge plus élevés améliorent l'efficacité contre les COVID graves et les hospitalisations.

La Food and Drug Administration a autorisé mardi les doses de rappel du vaccin Pfizer/BioNTech pour ce groupe d'âge, alors que les cas de COVID sont à nouveau en hausse aux États-Unis.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, doit encore approuver la recommandation du comité, mais a signalé lors de la réunion qu'elle était susceptible de soutenir les injections supplémentaires.

"Nous savons que l'immunité s'affaiblit avec le temps, et nous devons faire tout ce que nous pouvons maintenant pour protéger les personnes les plus vulnérables", a déclaré Mme Walensky. "Il est important pour nous d'anticiper l'évolution de cette pandémie et de déployer les outils dont nous disposons là où ils auront le plus d'impact."

Le gouvernement américain a fait pression pour que les Américains éligibles se fassent booster, mais moins de la moitié de ceux qui sont entièrement vaccinés ont retroussé leurs manches pour une injection supplémentaire.

Pfizer a déclaré lors de la réunion que les données montraient qu'une troisième dose de son vaccin générait une forte réponse immunitaire contre la variante Omicron chez des enfants en bonne santé âgés de 5 à 11 ans.

Le CDC a également présenté des données de sécurité montrant que l'incidence de l'inflammation cardiaque après la vaccination dans ce groupe d'âge était nettement plus faible que chez les adolescents et les jeunes adultes.

Un peu plus de 29 % des enfants américains âgés de 5 à 11 ans sont considérés comme entièrement vaccinés avec deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech. Le vaccin n'est pas encore autorisé pour les enfants de moins de 5 ans.

Le comité du vaccin a voté à 11 voix contre 1 pour recommander les injections supplémentaires, un médecin s'étant abstenu.

Le Dr Helen Keipp Talbot, professeur à l'Université Vanderbilt, a été le seul membre du comité à voter contre la recommandation des rappels, arguant que l'accent devrait être mis sur l'augmentation du taux de vaccination dans ce groupe d'âge.

"Les rappels sont excellents une fois que tout le monde a reçu sa première série", a-t-elle déclaré.

Les entreprises étudient déjà la nécessité éventuelle de redessiner les vaccins COVID-19 pour l'automne afin de cibler les nouvelles variantes préoccupantes.

Le Dr Amanda Cohn, scientifique du CDC, a déclaré que les vaccins remaniés pourraient ne pas être disponibles tout de suite pour les enfants, car les vaccins pédiatriques ont une formulation différente de celle des vaccins administrés aux adultes.