Le groupe de capital-investissement Quinbrook Infrastructure Partners a déclaré lundi qu'il commencerait à travailler sur une nouvelle mine de minerai de fer et une installation de traitement du "fer vert" dans l'État du Queensland, ce qui pourrait coûter jusqu'à 3,5 milliards de dollars australiens (2,4 milliards d'euros).

Le projet, annoncé lors d'une cérémonie à laquelle assistait le trésorier Jim Chalmers, prévoit l'exploitation d'une mine de fer magnétite dans le Queensland, puis son raffinage en "fer vert", ainsi nommé parce que le précurseur de l'acier est traité à l'aide d'hydrogène produit à partir de sources d'énergie propres au lieu de charbon.

Quinbrook est en pourparlers pour s'approvisionner en hydrogène vert auprès d'une installation que Stanwell Corporation, une entreprise de services publics appartenant à l'État du Queensland, propose de construire à proximité.

Quinbrook a déclaré que les autorisations de planification étaient en cours et que le développement prendrait plusieurs années. Le développement de nouvelles mines prend en moyenne 12 ans en Australie et Quinbrook a déclaré qu'il devait encore tester la qualité et l'étendue du gisement d'Eulogie, situé à environ 70 km à l'ouest du port de Gladstone.

Un représentant de Quinbrook n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Le projet est un coup d'éclat pour le programme phare du gouvernement Future Made in Australia, un ensemble de subventions et d'incitations d'une valeur de 22,7 milliards de dollars australiens, annoncé la semaine dernière pour attirer l'industrie manufacturière et le traitement des minéraux dans le pays.

"C'est exactement le type de projet que les politiques Made in Australia et des minéraux critiques ... sont censées soutenir et les récentes annonces du budget fédéral nous ont donné, ainsi qu'à nos partenaires, la confiance nécessaire pour aller de l'avant", a déclaré David Scaysbrook, associé directeur de Quinbrook, dans un communiqué.

Le communiqué ne précise pas le montant que Quinbrook ou ses partenaires s'attendent à recevoir sous forme de crédits d'impôt ou d'autres aides.

L'Australie a mis de côté des milliards pour subventionner la production d'hydrogène vert et le projet de la Stanwell Corporation a été présélectionné pour bénéficier d'un financement gouvernemental.

(1 $ = 1,4925 dollar australien) (Reportage de Lewis Jackson ; Rédaction de Christian Schmollinger)