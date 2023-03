Un groupe représentant les principaux chemins de fer américains a averti jeudi les transporteurs de cesser d'utiliser des wagons dont les roues sont desserrées jusqu'à ce que ces essieux puissent être remplacés.

L'Association of American Railroads (AAR) a déclaré que Norfolk Southern avait identifié des roues desserrées sur une série de wagons qui présentent un risque accru de déraillement hors gabarit.

Norfolk Southern est sous le feu des critiques après un certain nombre de déraillements de ses trains, notamment celui du 3 février à East Palestine, dans l'Ohio, qui a provoqué le déversement et l'incendie de wagons transportant du chlorure de vinyle toxique et d'autres produits chimiques dangereux.

L'AAR a déclaré qu'il s'agissait d'un "défaut inhabituel" dans un essieu monté qui nécessitait une action urgente.

"Il s'agit d'une mesure volontaire et proactive visant à garantir la santé et l'intégrité de l'équipement", a ajouté l'association.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré qu'il examinait le rôle des roues desserrées dans les récents déraillements et a salué l'action de l'industrie.

"Il s'agit d'une victoire en matière de sécurité où l'industrie prend des mesures sans réglementation", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, lors d'un entretien avec Reuters.

En début de semaine, le NTSB a déclaré qu'il ouvrait une enquête spéciale sur Norfolk Southern en raison du nombre et de l'importance des incidents récents, et a exhorté la société à prendre des mesures immédiates pour revoir et évaluer ses pratiques en matière de sécurité.

Mme Homendy a déclaré avoir eu de bonnes conversations avec le PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw, qui a témoigné jeudi devant une commission sénatoriale en s'engageant à améliorer la sécurité.

"Nous n'avons eu aucune réaction négative", a déclaré Mme Homendy. "Nous avons obtenu toutes les informations nécessaires.

M. Homendy a indiqué que le NTSB enquêtait sur un nouveau déraillement d'un train de la Norfolk Southern survenu jeudi en Alabama, parce que deux de ces wagons pouvaient avoir des roues mal fixées.

Norfolk Southern utilisait 517 wagons dont les roues étaient en cause, a-t-elle ajouté.

"Ils ont fait passer le message suivant : arrêtez si ces wagons se trouvent sur votre train, inspectez-les, faites remplacer les roues... immédiatement", a déclaré Mme Homendy, soulignant que cette tâche était coûteuse.

Norfolk Southern n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.