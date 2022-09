Un groupe de consommateurs affirme que les fabricants de médicaments abusent du système de brevets américain pour maintenir des prix élevés

L'Initiative for Medicines, Access & Knowledge (I-MAK), basée à New York, a déclaré dans un rapport que trois des dix médicaments les plus vendus aux États-Unis ne font l'objet d'aucune concurrence dans le pays et coûteront aux Américains 167 milliards de dollars supplémentaires, selon les estimations, avant qu'ils ne s'éteignent.

"Les dépenses américaines en médicaments sur ordonnance, qui dépassent 400 milliards de dollars aujourd'hui, devraient atteindre près de mille milliards de dollars d'ici 2030", a déclaré I-MAK, un groupe à but non lucratif d'avocats et de scientifiques financé en partie par des groupes critiques de l'industrie pharmaceutique.

I-MAK a déclaré que des versions génériques et biosimilaires moins chères de l'Eliquis, l'anticoagulant de Bristol-Myers Squibb et Pfizer, du Humira d'AbbVie et de l'Enbrel d'Amgen, tous deux utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, auront été disponibles en Europe pendant une moyenne de 7,7 ans avant leur lancement prévu aux États-Unis.

AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb et Pfizer n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Depuis des décennies, les fabricants de médicaments ont recours à la pratique consistant à demander de multiples brevets pour des variations mineures d'une seule invention, connue sous le nom de "patent thickets", afin de repousser la concurrence des génériques.

"L'abus de brevets ne se limite pas à quelques mauvais acteurs. De plus en plus de preuves démontrent qu'une partie essentielle du modèle commercial de l'industrie pharmaceutique pour les médicaments les plus vendus repose désormais sur le maintien du contrôle du marché en exploitant un système de brevets obsolète", a déclaré le groupe.

"Les sociétés pharmaceutiques obtiennent des centaines de brevets pour bloquer la concurrence parce qu'elles le peuvent", conclut le rapport.

Il appelle les législateurs et les agences gouvernementales à mettre fin aux fourrés de brevets et à moderniser le système des brevets.

Les fabricants des dix médicaments les plus vendus aux États-Unis ont déposé en moyenne 140 demandes de brevet par médicament, dont 66 % ont suivi l'approbation de la Food and Drug Administration américaine, selon I-MAK. Une moyenne de 74 brevets ont été accordés pour chaque médicament, soit quatre fois plus de brevets qu'en Europe.

La commission suisse de la concurrence (COMCO) a ouvert jeudi une enquête sur Novartis concernant une éventuelle utilisation illégale d'un brevet pour réduire la pression concurrentielle.