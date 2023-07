Un groupe de créanciers chirographaires d'Orpea fera appel de la décision du tribunal d'approuver le plan de restructuration du prestataire français de soins infirmiers, selon un communiqué publié lundi en fin de journée.

Plus tôt dans la journée, Orpea a vu son plan de sauvegarde accéléré approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre, permettant la mise en œuvre d'un accord signé en février selon lequel la Caisse des dépôts et consignations (CDC), prêteur public français, prendra le contrôle du groupe, faisant de l'État français son principal actionnaire.

Dans sa déclaration, le groupe de créanciers non garantis - connu sous le nom de "The Support Club" - a indiqué qu'il prenait acte de la décision du tribunal d'approuver le plan.

Toutefois, il note que le plan de restructuration "fait suite à un processus illégal et à de nombreux accords officieux entre certaines parties".

Le communiqué ajoute qu'aucune alternative à l'offre de la CDC n'a été envisagée par Orpea, alors que d'autres options auraient pu être trouvées qui auraient mieux convenu aux créanciers et aux actionnaires.

La décision du tribunal "oblige injustement les créanciers à céder la valeur d'Orpea à la Caisse des Dépôts et Consignations à un prix largement sous-évalué", selon le communiqué.

Le Support Club est un groupe de fonds gérés par Fortress, Kite Lake, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors représentant 497 millions d'euros (549,78 millions de dollars) des créances non garanties d'Orpea. Ensemble, ils gèrent plus de 62 milliards de dollars d'actifs.

Orpea n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 0,9040 euros)