Un groupe de l'industrie ferroviaire britannique propose une nouvelle offre salariale aux conducteurs de train en grève.

Les conducteurs de 15 compagnies ferroviaires se sont mis en grève jeudi dans le cadre de l'action du syndicat Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), la dernière en date d'une vague de grèves qui a touché le secteur ferroviaire britannique ces derniers mois.

D'autres travailleurs du rail représentés par le syndicat RMT ont également mené une action industrielle cette semaine.

Rail Delivery Group a déclaré que l'offre comprenait une augmentation salariale rétroactive de 4 % pour 2022, suivie d'une autre augmentation de 4 % en 2023, et un engagement à ne procéder à aucun licenciement obligatoire au cours de l'année prochaine.

Toutefois, l'offre comprend également des changements "vitaux et attendus depuis longtemps" en matière d'organisation du travail, notamment en ce qui concerne le travail du dimanche et la formation, a déclaré l'entreprise.

"Il s'agit d'une offre équitable et abordable en ces temps difficiles, qui offre une augmentation significative du salaire des conducteurs de train tout en apportant des réformes de bon sens et attendues depuis longtemps", a déclaré Steve Montgomery, président du Rail Delivery Group.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré vendredi qu'il espérait des pourparlers constructifs avec les dirigeants syndicaux la semaine prochaine, alors que des milliers de travailleurs dans des secteurs allant du rail aux soins de santé ont entamé une action de grève en raison de différends sur les salaires.

Interrogé sur la nouvelle offre salariale, un porte-parole de l'ASLEF a déclaré : "Nous ne l'avons pas vue, et nous y accorderons toute l'attention nécessaire lorsque nous la verrons".