Un groupe de réflexion sud-coréen estime qu'il est possible d'élargir la divergence de politique monétaire avec les États-Unis.

"L'économie nationale n'est pas dans une situation qui nécessite des hausses de taux aussi fortes que celles prévues aux États-Unis, où l'inflation et la reprise économique devraient être beaucoup plus élevées et robustes", a déclaré le Korea Development Institute (KDI) dans un document de recherche publié lundi.

Ainsi, toute inversion de l'écart entre les taux d'intérêt des deux pays en raison de la différence des conditions économiques devrait être tolérée, a soutenu le groupe de réflexion étatique.

Le taux d'intérêt de référence de la Corée du Sud est actuellement de 1,5 %, ce qui est supérieur à la fourchette de 0,75 % à 1,0 % de la Fed, mais des hausses américaines plus agressives pourraient inverser l'avantage actuel de la Corée du Sud en matière de rendement.

Le document soutient que la Corée du Sud devrait chercher à éviter les effets de contagion en maintenant sa politique monétaire indépendante de la politique de la Fed, surtout si la politique américaine répond à des chocs externes plutôt qu'à la croissance de la demande.

Le rapport a également fait état de l'absence d'importantes sorties de capitaux ou d'un effondrement des marchés des changes dû à une inversion de l'écart des taux d'intérêt depuis 2000.

Le KDI a ajouté que les autorités devraient s'abstenir d'intervenir sur les marchés des devises et tolérer les fluctuations comme un moyen d'ajuster les déséquilibres internationaux et d'atténuer les chocs extérieurs.