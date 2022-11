Un groupe de réflexion sud-coréen recommande un rythme graduel des hausses de taux en raison des risques économiques

"La politique monétaire doit maintenir l'orientation de resserrement pour le moment afin de maintenir les attentes d'inflation stables, mais son rythme de hausse des taux devrait également tenir compte de la possibilité d'un ralentissement économique", a déclaré le Korea Development Institute (KDI) dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques publié jeudi.

Le groupe de réflexion public a déclaré que les taux d'intérêt doivent être relevés à un rythme progressif, étant donné les risques de forte contraction de l'économie, ajoutant que les conditions en Corée du Sud ne nécessitent pas des hausses de taux aussi importantes que celles des États-Unis et de la zone euro.

La quatrième plus grande économie d'Asie devrait rester en mode de ralentissement l'année prochaine, avec une croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) de 1,8 %, inférieure au taux de croissance potentiel estimé à environ 2 %, selon le KDI, ce qui représente une forte baisse par rapport au taux de 2,3 % prévu il y a six mois.

Les prévisions de croissance pour cette année ont également été légèrement abaissées à 2,7 %, contre 2,8 % précédemment, tandis que les projections d'inflation annuelle à la consommation ont été relevées à 5,1 % et 3,2 % pour 2022 et 2023, contre 4,2 % et 2,2 % respectivement.