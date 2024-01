Les législateurs américains ont adopté vendredi un projet de loi visant à renforcer les allègements fiscaux pour les entreprises et les familles à faible revenu. Ils ont ainsi fait preuve d'un grand soutien bipartisan en faveur de cette mesure largement neutre en termes de recettes, malgré leurs profondes divergences sur les niveaux de dépenses fédérales.

La commission des voies et moyens de la Chambre des représentants a approuvé la mesure par 40 voix contre 3, trois jours seulement après que son président républicain a annoncé l'accord avec son homologue démocrate du Sénat.

Le "Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024" augmenterait le crédit d'impôt pour enfants et rétablirait la pleine valeur des déductions fiscales des entreprises en baisse pour les investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans les usines et les équipements.

Ces modifications s'appliqueraient jusqu'en 2025, date à laquelle les réductions d'impôts adoptées par les républicains pour les particuliers expireront et où le Congrès devrait se lancer dans une révision massive du code des impôts, qui fera l'objet d'un débat animé lors de la campagne électorale présidentielle de cette année.

Les démocrates ont cherché à rétablir le montant annuel total d'une extension du crédit d'impôt pour enfant datant de l'ère COVID et pouvant aller jusqu'à 3 600 dollars par enfant, qui a expiré en 2021. Les républicains, quant à eux, ont cherché à rétablir la prise en charge immédiate des dépenses de R&D et des dépenses en capital qui faisaient partie des réductions d'impôts adoptées par les républicains en 2017, mais qui ont commencé à disparaître progressivement en 2022.

Si les allègements fiscaux pour les entreprises ont été rétablis dans l'accord, l'extension du crédit d'impôt pour enfants n'a pas été à la hauteur, puisqu'elle n'atteindra que 2 000 dollars par enfant en 2025. La mesure prévoit également des allègements fiscaux pour les logements abordables et les personnes touchées par des catastrophes, notamment les incendies de forêt et le déraillement d'un train dans l'Ohio l'année dernière.

Le président de la commission républicaine des voies et moyens, le républicain Jason Smith, a déclaré que le projet de loi contenait "des corrections de bon sens au code des impôts qui permettront de reconstruire nos communautés, de soutenir de meilleurs emplois et salaires et de faire croître notre économie".

Le Joint Committee on Taxation estime que la mesure augmentera les déficits américains de 399 millions de dollars sur 10 ans, avec 77,5 milliards de dollars de coûts supplémentaires compensés par 77,1 milliards de dollars d'économies grâce au renforcement de la lutte contre les demandes frauduleuses de crédit d'impôt pour la rétention des employés, datant de l'ère COVID, et à l'arrêt du traitement des demandes de manière anticipée.

Bien que le vote indique un fort soutien du Congrès pour la mesure, y compris de la part du leader de la majorité au Sénat, Charles Schumer, il n'est pas encore clair si la mesure sera soumise à la Chambre des représentants en tant que projet de loi autonome ou si elle sera jointe à d'autres lois fiscales qui doivent être adoptées.

Le vote a eu lieu après que le Congrès a évité, jeudi dernier, la fermeture de certaines agences gouvernementales grâce à des mesures palliatives qui laissent un peu plus d'un mois pour parvenir à un accord insaisissable sur le financement du gouvernement pour l'année fiscale qui a commencé le 1er octobre.