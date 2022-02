Un groupe de volontaires ukrainiens a collecté 4 millions de dollars en bitcoins depuis l'invasion russe, selon une étude.

La société Elliptic, basée à Londres, a déclaré au début du mois que les dons à des groupes de bénévoles et de pirates ukrainiens avaient explosé alors que les troupes russes se massaient près de la frontière. Depuis l'invasion, cependant, Elliptic a suivi des transferts de sommes beaucoup plus importantes vers ces groupes.

Un groupe de volontaires ukrainiens, Come Back Alive, a reçu 3 millions de dollars en un seul don en bitcoins vendredi, selon Elliptic, bien que l'identité des personnes à l'origine de ces dons ne soit pas claire, les bitcoins et autres jetons pouvant être envoyés et reçus de manière anonyme.

Vendredi, des missiles ont pilonné Kiev et des familles se sont réfugiées dans des abris anti-bombes alors que les forces russes poursuivaient leur progression et que les autorités se préparaient à un assaut visant à renverser le gouvernement.

L'association Come Back Alive, basée à Kiev, qui dit fournir des équipements et des fournitures médicales à l'armée ukrainienne, y compris des drones et des lunettes de visée pour les snipers, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le groupe a déclaré à Reuters au début du mois qu'il avait levé des cryptomonnaies d'une valeur de 167 000 dollars en plus d'une douzaine de transactions entre août et début février. À l'époque, Come Back Alive avait déclaré que les fonds n'avaient pas été utilisés et qu'il gardait les dons en cryptomonnaies pour des "projets futurs".

Le pic des dons souligne le rôle croissant des cryptomonnaies dans les collectes de fonds en ligne, en partie parce que l'anonymat permet aux organisations de collecter des fonds même si les sociétés financières n'autorisent pas les transferts de fonds ou imposent des contrôles stricts sur ces derniers.

L'Ukraine a renforcé les contrôles sur les transferts de fonds en 2020 afin de lutter contre le blanchiment d'argent, en exigeant une vérification d'identité pour certains transferts d'espèces nationaux. Les transferts transfrontaliers sont également soumis à un contrôle obligatoire.